Sembra pace vera, con questa scelta, almeno per Renato Fida, storico dirigente della Cgil ed altri otto “compagni” che alcuni anni fa avevano contestato e poi fatto ricorso al Giudice la “irregolare” elezione di Marco Policaro (Già Sindaco dimissionario, sostenuto dal PCI e dall’attuale Sindaco Michele Tripodi).

L’Obiettivo è stato esplicitato nel corso di una Conferenza stampa tenutasi presso la sala conferenze dell’Università Pegaso di Polistena e cioè ”ritrovare l’unità interna, riorganizzare il Partito Democratico( 200 iscritti) , preparare una lista aperta alle forze democratiche per battere la lista Rialzati Polistena che tanti guasti sta creando al Paese”.

Sembra che gli avvocati delle due parti, Carlo Trimarchi e l’Avvocato Sorace abbiano già concordato con il Giudice la data del 5 Dicembre per il ritiro ufficiale del ricorso.

“Ma noi non aspetteremo giorno 5 dicembre-hanno affermato Renato Fida e il Professore, già Sindaco della Città, Giovanni Laruffa -perchè presto terremo con l’accordo degli organi Provinciali e Regionali, la Conferenza di Organizzazione alla quale ha preso impegno, per la sua presenza, lo stesso segretario Regionale nonchè Senatore Nicola Irto.

“Non abbiamo pregiudizi su Marco Policaro-hanno affermato Fida e Laruffa- ma sarà il processo democratico interno e decidere dei suoi dirigenti e anche della indicazione della futura candidatura a Sindaco alle elezioni amministrative del 2026.”

“Però abbiamo bisogno di allargare il consenso-è stato detto-e aprire il confronto con le forze che in questo momento si stanno battendo “contro la pessima gestione Amministrativo a guida Tripodi”.

Sulle polemiche attuali che sono scaturite dalle affermazioni dello stesso Policaro e che riguarderebbero una gestione di tipo “clientelare” e di vantaggi per gli “amici dello stesso Tripodi”, la quale situazione è stata denunciata, con manifesti pubblici, anche, dalla coalizione Polistena Futura, il Professore Laruffa, ha testualmente affermato:

” Il livello di polemica è preoccupante ma noi non abbiamo le carte per esprimere un giudizio di merito, ma siamo veramente preoccupati perché se quelle cose fossero vere (si stanno muovendo gli organi Ispettivi ?) su Polistena aleggia una ombra inquietante ,noi ci auguriamo che non sia così perché crediamo nel valore sociale e legalitario di chi amministra la cosa pubblica”