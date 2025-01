A Polistena parte la grande mobilitazione per difendere la sanità pubblica nella piana di Gioia Tauro. Al centro polifunzionale don Pino Puglisi, in una sala strapiena tantissimi cittadini, medici, amministratori pubblici e politici. Presente il senatore Nicola Irto e il consigliere regionale Giovanni Muraca, il vescovo di Oppido Palmi Giuseppe Alberti, il vice sindaco della citta metropolitana Carmelo Versace e tanti sindaci della piana di Gioia Tauro, graditissima la presenza del direttore del quotidiano del sud Massimo Razzi. Marisa Valensise a nome del comitato per il diritto alla tutela della salute ha annunciato il cronoprogramma in 8 punti da sottoporre al presidente della Regione Calabria Occhiuto e al direttore dell’Asp Lucia Di furia, che sarà elaborato dai cittadini e medici entro il mese di gennaio. Nel mese di febbraio saranno organizzati 10 pullman per raggiungere la sede della Regione Calabria per iniziare una protesta pacifica a difesa dell’ospedale di Polistena. L’assenza di Conia in qualità di presidente della associazione città degli ulivi, dimostra il distaccamento di una parte dei sindaci alla battaglie reali dei cittadini. Un’associazione spaccata fin dall’inizio inesistente nello scacchiere politico locale, d’altronde gli stessi sindaci presenti e quelli che hanno inviato il loro pensiero agli organizzatori della manifestazione hanno preso le distanze da Conia e compagni

La protesta dei sindaci

In particolare il primo cittadino di Giffone annunciando che si sente abbondonato da tutte le istituzioni, non riconoscendo nessun valore alla associazione città degli ulivi, ormai assente dai problemi reali dei cittadini. Alla iniziativa erano presenti 10 sindaci della piana di Gioia Tauro.