E’ stato pubblicato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che approva le graduatorie degli enti ammessi al servizio civile universale.

L’Amministrazione Comunale di Polistena è stata ammessa con quattro progetti per lo svolgimento del servizio civile universale per un numero di 15 volontari, partecipando unitamente al comune di Palmi e Ricadi.

Si tratta di quattro progetti che riguardano aree di intervento volte all’inclusione ed alla solidarietà sociale tra cui: la disabilità, gli anziani, le scuole e la protezione civile.

A breve si aprirà dunque la possibilità per i giovani tra 18 e 29 anni (non compiuti) di età di poter partecipare al bando e successivamente dopo selezione pubblica a 15 di loro di rendere il proprio servizio a Polistena negli ambiti che l’Amministrazione Comunale ha prescelto per le attività dei volontari.

Il tempo di attuazione dei progetti è pari ad un anno e presumibilmente l’inizio è fissato entro la primavera del 2023.

L’occupazione e la politica dei redditi rientrano tra le priorità programmatiche dell’Amministrazione Comunale in un momento difficile per milioni di persone in difficoltà nel quale la paventata abolizione del reddito di cittadinanza sarebbe una tragedia sociale.

L’Amministrazione Comunale è soddisfatta del risultato raggiunto che, associato all’iniziativa delle 10 borse-lavoro a rotazione, istituite grazie alla devoluzione dell’incremento delle indennità di carica di Sindaco e Assessori, darà un’ulteriore opportunità di occupazione ai giovani di Polistena e della Piana.