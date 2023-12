La Città metropolitana di Reggio Calabria ha approvato il progetto di asfalto dell’intera circonvallazione cittadina ad oggi SP 4.

Si tratta di un investimento per la messa in sicurezza della importante arteria di comunicazione, per la cui realizzazione ci battiamo da tempo. L’ importo stanziato è di circa 300.000 euro.

Nell’estate scorsa l’attuale vicesindaco metropolitano delegato alla viabilità Carmelo Versace è stato sul posto unitamente al sottoscritto, prendendo contezza dell’effettivo stato dei luoghi in particolare rilevando la consumazione dello strato bituminoso e delle condizioni di pericolo degli ingressi e delle rampe di accesso agli svincoli.

Si è convenuto di procedere al più presto alla progettazione e così è stato, trattandosi anche di completare il lavoro di manutenzione dei giunti tecnici dei viadotti.

Il nuovo intervento programmato è destinato al rifacimento totale dell’asfalto della circonvallazione SP4 di Polistena ivi comprese le rampe e gli svincoli, il rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale. Sarò rifatta a breve anche la cartellonistica stradale direzionale.

Attraverso la previsione dell’opera la cui realizzazione è prevista a primavera si dà seguito concreto all’impegno assunto qualche mese fa.

Con il Sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà e il delegato alla viabilità Carmelo Versace ci siamo incontrati di recente per definire alcuni nodi della viabilità provinciale, tra cui la manutenzione e l’esercizio effettivo delle competenze sui tratti urbani attraversati dalle strade provinciali per come perimetrati dal Comune. Si è concordato di dare seguito all’iniziativa del Comune recependo le indicazioni della delibera comunale trasmessa al settore viabilità della Città Metropolitana.

Nel vuoto di altra rappresentanza istituzionale sul nostro territorio che prendesse in carico le questioni poste prendiamo atto dell’impegno diretto assunto in questa direzione dal Sindaco metropolitano e dal vicesindaco che ringraziamo e con i quali saremo costantemente in contatto per risolvere le problematiche di comune interesse a Polistena e per veder finalmente realizzare le opere di riqualificazione viaria previste a partire dall’indispensabile rifacimento dell’asfalto della circonvallazione cittadina.