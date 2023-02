“E’ arrivato il momento di reagire e costruire il nostro futuro scegliendo insieme il/la Segretario/a nazionale e la nuova Assemblea nazionale con le Elezioni primarie”.

Stiamo attraversando, nel Nostro Paese e non solo, un tempo “straordinario”: il post COVID, la guerra in Ucraina e la crisi economica, stanno mettendo a dura prova il nostro “Sistema Paese”. Si aggiunge a questo scenario inedito ed inquietante, la vittoria, per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, del “Partito post-fascista” della Meloni. Un Governo, quindi, trainato dalla destra estrema, che guiderà il Nostro Paese per i prossimi anni. Un esecutivo che già da subito ha tagliato ingenti risorse destinate al contrasto alla povertà e alle disuguaglianze e sui servizi pubblici. Ha bocciato le proposte sul salario minimo, non ha messo, nella manovra finanziaria, un euro per il rilancio dell’economia reale, ha lasciato nell’incertezza i fondi del PNRR, ha accresciuto le disparità tra Nord e Sud del Paese e si propone di consumare rapidamente, attraverso l’autonomia differenziata, la più grande beffa ai danni del Sud dell’Italia. Ma soprattutto ha lanciato messaggi quantomeno “ambigui” nel contrasto e nella lotta alle mafie.

Insomma, uno scenario desolante che catapulta il nostro Paese verso un futuro buio ed incerto.

In questo panorama politico del tutto inedito, il Partito Democratico ha ritenuto necessario ed indispensabile, anche alla luce dei deludenti risultati elettorali, riorganizzarsi e quindi, di aprire una discussione interna per trovare la giusta direzione nell’agire e nella proposta politica, nella governance del partito e quindi nell’attività parlamentare, per diventare il punto di riferimento e la casa comune di tutti i Democratici.

Un percorso Costituente che domenica prossima, con le Primarie aperte a tutti coloro che vorranno dare il loro contributo per costruire un nuovo PD, si concluderà per incominciare da subito un’opposizione più consapevole e stringente, che con la credibilità necessaria sappia costruire un’alternativa seria all’avanzata delle destre nazionaliste e populiste nel nostro Paese.

Anche a Polistena è in corso, oramai da quasi un anno, la #rigenerazione del Partito Democratico, avviata dopo un lungo periodo di assenza e sostanziale inattività sulla scena politica locale, caratterizzata dalla incapacità di intercettare le esigenze, le istanze ed i bisogni del nostro territorio e dei cittadini polistenesi.

Ma il vento è cambiato. Il congresso cittadino, svoltosi nell’Aprile del 2022, ha dato una nuova e giovane classe dirigente che da subito ha incominciato a ricostruire il Partito ridandogli la dignità che merita.

Si è riaperta, finalmente, la nuova sede del circolo, luogo d’incontro e punto di riferimento delle iscritte e degli iscritti, si è svolta l’estate scorsa, dopo tantissimi anni di assenza, la Festa de l’Unità, hanno preso parte, nelle varie iniziative organizzate dal Circolo, dirigenti regionali e nazionali di primo piano del Partito e per ultimo, questo inedito e rinnovato entusiasmo ha creato, in queste ultime settimane, una straordinaria partecipazione al dibattito congressuale.

Tutti i dirigenti – e non solo – sono impegnati a mobilitare iscritti, pezzi di società civile, associazioni e liberi cittadini che si riconoscono nei valori e nel progetto politico del PD, affinché prendano parte alle Primarie e contribuiscano con il proprio sostegno ad eleggere uno dei due candidati alla segreteria nazionale e rilanciare il Partito Democratico.

Un rinnovato entusiasmo che è il frutto di una nuova stagione politica nella quale il Partito si apre alla Città e ai suoi bisogni, si pone obiettivi chiari e coerenti. Un Partito che include e non esclude e che è presente ed attivo nel dinamico dibattito politico cittadino.

Domenica 26 Febbraio sarà una giornata di Festa per il PD. Non sarà una fredda conta di voti ma una straordinaria partecipazione di popolo ed una mobilitazione di centinaia di donne e di uomini che, con il loro voto spingeranno il Partito Democratico verso una nuova stagione politica.

Stefano Bonaccini e Elly Schlein sono patrimonio di tutto il Partito Democratico che, al di là del risultato elettorale, lavoreranno – insieme – per ricostruire il PD. Lo faremo anche qui a Polistena, con chiunque ha a cuore il bene comune, liberi da ogni inopportuno pregiudizio ma con la consapevolezza che il tempo degli imbonitori è terminato.

Il Partito Democratico di Polistena appartiene alle persone oneste, alle compagne e ai compagni e a quanti con lealtà lo sosterranno non solo alle Primarie di domenica ma anche negli appuntamenti futuri.

Il PD appartiene ed è patrimonio del popolo della Sinistra moderna e progressista.

Continuiamo, allora, questa straordinaria campagna di mobilitazione e buon voto a tutte e a tutti.