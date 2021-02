In merito alla nota richiamata in oggetto, con la quale vengo diffidato per non avere provveduto alla convocazione del Consiglio Comunale, precedentemente richiesto con nota del 10/02/2021 prot. Nr 2516, segnalo che, ai sensi dell’Art. 27 del Regolamento Comunale e dell’Art. 39 comma 2 del TUEL, il sottoscritto Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Civico Consesso in un termine non superiore a giorni venti dalla data di protocollo della richiesta fatta dai consiglieri. Pertanto ritengo la Vs diffida, inappropriata e fuori luogo, in quanto alla data odierna i tempi previsti per la convocazione del Consiglio Comunale sono abbondantemente rispettati, avendo ancora diciassette giorni a disposizione per procedere.

Preciso di non aver mai, in nessuna comunicazione inviata precedentemente, esclusa o ritenuta cessata la operatività e funzionalità del Consiglio Comunale, come fatto intendere dal gruppo Uniti per Polistena, anche in questo caso in maniera inappropriata e fuori luogo.

Comunico inoltre, al gruppo consiliare Uniti per Polistena, che non ha provveduto ad allegare alla richiesta di convocazione del Consiglio Comunale, la relazione che illustra l’oggetto da trattare così come previsto sempre ai sensi dell’Art. 27 del regolamento del Consiglio Comunale, pertanto la stessa è incompleta.

Infine, mi preme evidenziare a Sua Eccellenza il Prefetto di Reggio Calabria, il comportamento inusuale e irrituale del gruppo Consiliare Uniti per Polistena che anche a fronte delle avvenute dimissioni del Sindaco continua ad esercitare il mandato elettivo con finalità tese ad alimentare confusione e disorientamento. E’ palese infatti che dinanzi ad un momento particolare per la comunità, non venga compiuta una riflessione politica che rispecchi la funzione istituzionale di ogni consigliere comunale, improntata alla correttezza ed al rispetto reciproco dei ruoli.

Ad ogni buon modo, le interrogazioni hanno trovato risposta nella nota trasmessa dal Vice Sindaco ed inviata al gruppo Uniti per Polistena dal sottoscritto.