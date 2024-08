Un gruppo di pazienti e di malati oncologici si e’ riunito per evitare strumentalizzazioni e sterili polemiche,che non sono assolutamente utili al nostro territorio,ne ai nostri ammalati.

Siamo consapevoli, affermano i responsabili di questo comitato, Giusepoe Macri e Bulzomi Gino,che abbiamo il dovere di tutelare ogni struttura ed operatore che si prodiga per la nostra salute. Partendo da questa considerazione, intendiamo rivolgere un vivo appello a tutti, affinché si dia il giusto merito al dott.Cordopatri ,primario del reparto di Radiologia dell’Ospedale di Polistena ed a tutta l sua equipe.

È un calabrese che dopo aver studiato e lavorato al nord è tornato nella sua terra per servirla. Da 14 anni e mezzo ha istituito presso il suo reparto un servizio di radiologia oncologica per i follow up oncologici a cui accedono gratuitamente con regolare esenzione 048, in tempi brevissimi e diagnosi celeri, pazienti delicati come i pazienti oncologici. Nell’ultimo anno ha affinato di più il servizio; nonostante gli abbiano tolto la libera professione con la quale non ha mai eseguito esami per questo tipo di paziente, ha ritenuto di implementare ugualmente le sedute settimanali dedicate ai pazienti oncologici portandole da 2 a 3 e dando quasi sempre risposte nella giornata stessa dell’esame. Un servizio che nessuno da’ in tempi così veloci in Italia. Nel giugno 2021, è stata installata la risonanza magnetica. Non c’erano abbastanza medici per poterla avviare perché l’organico è sempre stato sotto numero. Lui da solo, da 3 anni a questa parte, referta quasi tutti gli esami di risonanza senza che gli sia stato riconosciuto alcun premio o riconoscimento. Nel 2023, da solo, ha refertato circa 3200 risonanze, dando spesso il referto il giorno dopo l’esame tranne nel periodo estivo quando la carenza di organico diventa più cocente e non è possibile dare risposte immediate. Se non fosse stato per la sua abnegazione per il lavoro, con i pochi mezzi messi a disposizione dall’Azienda, il servizio di risonanza non sarebbe mai partito e se oggi è presente è tutto sulle sue spalle poiché passa giornate intere e notti in ospedale.

In questo reparto troviamo servizi e sollievo,e Dio sa quanto contano la cordialità e la comprensione per quanti soffrono dei nostri mali!!!

Siamo in tanti,conclude il documento,decisi a portare fino in fondo la nostra vicinanza al dott. Cordopatri ed agli altri valenti medici che operano a Polistena in condizione di vera difficoltà di organico