Eccoci, amici carissimi e compagni di LOTTA, vi aggiorniamo sul fatto che abbiamo fatto richiesta di un incontro urgente al PRESIDENTE on. Roberto Occhiuto per questo oramai cronico problema dell’ospedale di POLISTENA e della SANITA’ territoriale. Abbiamo chiesto di essere ricevuti dove a lui fa più comodo, quindi alla cittadella o se riterrà anche qua sul territorio, incontro che abbiamo richiesto in maniera congiunta con TUTTI i SINDACI del territorio e le autorità ECCLESIASTICHE. Siamo in attesa di un eventuale riscontro, non sappiamo se arriverà, visto che già lo avevamo richiesto al nostro primo presidio davanti all’ospedale di POLISTENA il 23/07/2022, non ricevendo però alcuna risposta. La sciagurata opera di smantellamento dell’unico OSPEDALE SPOKE del territorio caro PRESIDENTE si sta materializzando anche attraverso la sua COMPLICITA’, ci sono dei responsabili da una parte, e dall’altra un POPOLO STANCO, SFIANCATO, STREMATO, un popolo che vuole i propri DIRITTI, li rivendicherà e lotterà per riaverli, non aspetterà certamente con le mani in mano a contare i MORTI. In virtù di quest’atteggiamento STRAFOTTENTE da parte del PRESIDENTE della REGIONE, noi non staremo ad aspettare passivamente la sua risposta, già da subito ci stiamo attivando con i nostri interlocutori, per ORGANIZZARE una GRANDE MANIFESTAZIONE davanti alla CITTADELLA, vi terremo aggiornati sui tempi e sulle modalità di questa GRANDE BATTAGLIA, una battaglia di civiltà, ma DETERMINATI nel promuovere azioni ECLATANTI, questa volta i PROTAGONISTI vogliamo essere noi GENTE COMUNE, senza DELEGHE, con a fianco tutte le istituzioni sane e responsabili, in questo senso crediamo di aver creato quell’UNITA’ di intenti che ci fa ben sperare, quindi non esitiamo a GRIDARLO forte, i nostri diritti sono COSA NOSTRA e ce li RIPRENDEREMO statene sicuri, lo faremo con gli OCCHI della TIGRE, siamo noi i padroni del nostro destino.

CORAGGIO, COSCIENZA e RESPONSABILITA’

AVANTI!!!!!!

il Comitato spontaneo per la tutela della salute