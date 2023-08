La qualità delle prestazioni sanitarie passa attraverso le competenze e la formazione dei Medici e del Personale Sanitario

La Cardiologia/UTIC e Cardiostimolazione del P.O. di Polistena ha raddoppiato il numero di prestazioni effettuate e si avvia verso un percorso virtuoso e di qualità, con lo sguardo rivolto al futuro.

La fiducia riposta dalla Direttrice Aziendale, Lucia di Furia, e l’impegno profuso dal personale Medico, Infermieristico e dagli Operatori Socio Sanitari, hanno prodotto risultati che creano entusiasmo e forti stimoli a continuare, con l’obiettivo di migliorarsi. Con l’arrivo di nuovi Medici esperti in Cardiostimolazione e la costante formazione dei Medici già in organico, fortemente motivati e sotto la guida del Primario dott. Vincenzo Amodeo, è stata creata una squadra forte e coesa in grado di garantire un servizio di grande qualità, in termini di terapia salvavita con erogazione di prestazioni, indifferibili, per i disordini del ritmo cardiaco tempo dipendenti e per tutte le altre patologie cardiache. Un messaggio che va oltre la speranza e si concretizza con la certezza che chiunque approderà nel P.O. di Polistena troverà Medici e personale esperti e qualificati, pronti a prestare i dovuti soccorsi, così come avviene in tutte le cardiologie attrezzate dell’intera nazione. Cinque medici esperti in Cardiostimolazione ( V.Amodeo, G.Gioffrè, S.Quartuccio, M.Spanò e il cubano A.Naranjo ) reperibili a tutte le ore, pronti ad intervenire per salvare vite umane. Ma non è tutto qui! Crescono in maniera esponenziale prestazioni di qualità e poco presenti sul territorio, come l’Ecocardiografia trans-esofagea che consente di effettuare diagnosi di precisione sulle valvulopatie e le protesi valvolari cardiache, oltre che preparare alla cardioversione i pazienti con aritmie da fibrillazione atriale. Operativi gli ambulatori, limitatamente alle prestazioni diagnostiche da effettuare sui pazienti oncologici (per i quali è previsto un protocollo di studio ecocardiografico propedeutico al trattamento chemioterapico e necessario per i controlli successivi), su richieste motivate ed urgenti entro 72 ore, follow up dei pazienti dimessi dal Reparto, controlli quasi giornalieri dei pazienti portatori di stimolatori cardiaci (per un numero di circa sessanta pazienti a settimana e per i quali la Cardiologia di Polistena è l’unico Centro della provincia certificato per questa tipologia di prestazioni), consulenze di pazienti provenienti da tutti i Reparti interni al P.O. e dal PS oltre che dai Reparti e Servizi di Gioia Tauro e di tutte le Strutture afferenti all’ASP di Reggio Calabria. Un’attività in espansione che prevede anche l’attivazione del servizio di ecocardiografia pediatrica che sarà affidato a due Medici che, già nel mese di ottobre, seguiranno un corso di perfezionamento in Strutture Specialistiche Certificate, per poi continuare lo stage formativo, insieme alla ad una Dottoressa in forza presso l’U.O.C. di Pediatria di Polistena, con un docente universitario legato da rapporti amicali con Amodeo. Su incarico della dott.ssa Di Furia (prot. n. 29759 del 09/06/2023), con la sovrintendenza del dott. Amodeo, finalizzata al rilancio della Cardiologia/Utic di Locri, in attesa dell’assunzione dei cardiologi vincitori di concorso che verranno assegnati tra Locri e Polistena, è stata avviata la riorganizzazione dell’U.O.C. con la riapertura del servizio di Recupero e Riabilitazione Funzionale, l’incremento delle prestazioni di ecocardiografia pediatrica, degli ambulatori dedicati al controllo degli stimolatori cardiaci (pacemaker, defibrillatori ed altro), mediante l’invio ogni giovedi della settimana, dei medici cubani in forza a Polistena ( A. Naranjo e D. Luperon), oltre che tutta la diagnostica strumentale non invasiva.

Aggiornamento e Formazione: A garanzia dell’utenza e della crescita professionale dei Medici, a costo zero per l’Azienda, mediante il coinvolgimento di Società Scientifiche e nel rispetto delle normative vigenti, nell’autunno prossimo, cinque Medici del Reparto seguiranno stages formativi in Centri italiani ed europei accreditati per il rilascio di certificazione di competenza, nei settori di Elettrostimolazione cardiaca ( stimolazione di branca e utilizzo di nuovi sistemi elettrici resincronizzanti), Ecocardiografia trans-esofagea ed Ecocardiografia pediatrica. Tutto ciò in attesa della realizzazione del Servizio di Emodinamica, in fase di avanzata progettazione e di previsione di spesa.

Polistena 03/08/2023

Dott. Vincenzo Amodeo

Direttore U.O.C. Cardiologia/UTIC e Cardiostimolazione

P.O. Polistena