A Polistena bagno di folla per Michele Tripodi alla presentazione della candidatura a sindaco della città. Tripodi si confronterà con Pisano e De Domenico. Per quanto riguarda De Pasquale è stato escluso dalla competizione elettorale per errori nella presentazione della lista. Va anche detto che le liste di Pisano e De Domenico sono state presentate non complete. Per Tripodi sono 16 i candidati alla carica di consigliere comunale 8 donne ed 8 uomini. Antonella Giancotta in un appassionato intervento chiarisce che rimane nella coalizione Tripodi sostenendo il suo partito comunista, sgombrando tutte le voci su eventuali dissidi con lo stesso Michele Tripodi.