Anche quest’anno la Parrocchia Santa Marina Vergine, guidata da don Pino Demasi, si è vista approvare e finanziare due progetti di Servizio Civile Universale denominati “DaFF: da ferite a feritorie. Strategie di coping e resilienza – 2022” e “StarBAS: star bene a scuola – 2022” e fanno parte del programma operativo “Nobody left behind – 2022”.

I progetti vedranno impegnati e protagonisti 6 ragazzi e ragazze del territorio, di cui due con minori opportunità (difficoltà economiche – ISEE inferiore ai 10.000 euro annui);

In continuità con i progetti in corso l’obiettivo di questa secondo annualità del programma di intervento è di contrastare e prevenire il fenomeno della povertà educativa, con particolare attenzione per l’ambito dell’educazione ed istruzione, con azioni coordinate e sinergiche, che attuino una presa in carico globale del minore e che promuovano la resilienza non solo del singolo bambino o adolescente, ma anche della famiglia di appartenenza e dell’intera comunità educante.

I progetti vivranno dell’intensa attività della Parrocchia Santa Marina Vergine e si svolgeranno presso la sede della stessa Parrocchia e la sede del Centro di Aggregazione Giovanile “Luigi Marafioti” situato all’interno del Centro Polifunzionale Padre Pino Puglisi, bene confiscato alla ‘ndrangheta e restituito alla collettività grazie alla legge 109/96.

“I racconti dei giovani ai quali, dai primi anni Ottanta ad oggi, abbiamo dato l’opportunità, prima di svolgere il servizio civile alternativo a quello militare e, poi, il servizio civile universale -ha affermato don Pino Demasi – sono un riconoscimento del valore positivo ed anche formativo di questa esperienza di servizio agli altri. Nello stesso tempo ci sentiamo incoraggiati a continuare su questo cammino che vede la Parrocchia scommettere sempre più sul campo socio-educativo “.

Gli aspiranti operatori volontari potranno presentare la domanda di partecipazione, entro venerdì 10 febbraio 2023 alle 14.00, esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura.

Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.