Nell’ambito dell’Estate Ragazzi, iniziativa socio-educativa che da 35 anni la Parrocchia del Duomo di Polistena e l’Associazione Il Samaritano organizzano a favore dei bambini della scuola dell’obbligo, si inquadrano due iniziative fondamentali e fondanti per il riscatto sociale e civile del nostro territorio.

Le giornate a ridosso del 19 luglio sono infatti, ogni anno, giornate particolari, dedicate ad un percorso specifico di educazione dei ragazzi alla legalità.

La memoria si fa strada è il tema che lega tutte le iniziative di quest’anno.

Nella scorsa settimana, i ragazzi hanno individuato, andando sul luogo, le strade di Polistena intitolate alle vittime innocenti delle mafie e hanno fatto poi una ricerca sulla vita di ogni singola vittima. Hanno anche costruito un albero ai cui rami metteranno le foglie colorate con il nome delle vittime delle mafie.

Mercoledì 19 luglio, come ormai da tradizione, nel giorno dell’anniversario della strage di via D’Amelio, i bambini e gli animatori, alle 16.59, all’ora esatta in cui persero la vita Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Walter Eddie Cosina ed Emanuela Loi , osserveranno un minuto di silenzio e alle 18.00 saranno protagonisti della Marcia silenziosa che muoverà dalla scuola Jerace e si concluderà in Piazza della Repubblica, con gli interventi delle autorità ed alcune testimonianze.

Alle 22.00, sempre in piazza della Repubblica avrà luogo l’iniziativa Musica e Parole contro le mafie con il Concerto della Concert Band di Melicucco, diretta dal maestro Maurizio Managò e con la partecipazione di Caterina Francese, soprano e di Michele Giovinazzo, clarinetto.

Queste iniziative non vogliono essere un mero ricordo né commemorazione ma memoria, per fare nostro un testimone che deve vedere bambini e adulti, giovani e meno giovani sempre più coinvolti e non spettatori, nella costruzione di una società senza mafie.