POLISTENA ACCOGLIE JASMINE CRISTALLO CON UNA GRANDE PARTECIPAZIONE

Di Aldo Polisena

Tanta gente è accorsa a Polistena per ascoltare l’ex “sardina”, oggi candidata del PD per il rinnovo del Parlamento Europeo dell’8 e 9 giugno.

Una iniziativa voluta da esponenti locali del Partito democratico e tra i quali il Dottore Silvio Laruffa, il Professore Giovanni Laruffa e Renato Fida dirigente della CGIL. La sala, in via Trieste, scelta per l’iniziativa a stento e riuscito a contenere le decine di persone che hanno voluto esternare alla Cristallo, la quale era accompagnata dal Consigliere Regionale Giovanni Muraca, il loro affetto.

Non è mancato qualche riferimento alle vicende che riguardano la vita del Partito a livello locale dove “i compagni non hanno una sede per incontrarsi” ha sostenuto il Dottore Laruffa.

“Noi siamo legati al Partito-ha affermato Renato Fida- e nonostante non abbiamo agibilità politica nel Partito siamo qui a sostenere una nostra candidata calabrese”.

Il Professore Laruffa ha cercato di smorzare le polemiche soffermandosi sull’importanza di questa competizione elettorale che trova l’Europa alle soglie di una guerra globale.

“Jasmine Cristallo-ha affermato il Professore Laruffa-è la candidata calabrese e ha tutte le qualità per far sì che il PD ritorni ad essere il partito dei più deboli”.

“Ponte sullo Stretto e Autonomia differenziata-ha sostenuto Giovanni Muraca- sono i temi divisivi per le popolazioni del Sud per cui il Governo Meloni deve cambiare rotta”.

“Mi ha chiamato personalmente la Segretaria Elly Schlein-ha affermato la Cristallo- per chiedermi come calabrese di essere candidata”.





“Io, dopo l’esperienza del Movimento delle Sardine, ho deciso di aderire al PD del nuovo corso perché ritengo di aver trovato la mia agibilità politica e spero di poter rappresentare l’orgoglio calabrese”.