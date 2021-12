Il primo gennaio, solennità di Maria Santissima Madre di Dio, si celebrerà la 55^ Giornata mondiale per la Pace.

Nel messaggio per la Giornata di quest’anno, Papa Francesco propone al mondo tre vie da percorrere “per la costruzione di una pace duratura”. Anzitutto “il dialogo tra le generazioni, quale base per la realizzazione di progetti condivisi”. Quindi “l’educazione, come fattore di libertà, responsabilità e sviluppo”. Infine “il lavoro per una piena realizzazione della dignità umana”.

La Parrocchia del Duomo cittadino, tramite l’Associazione IL Samaritano, ormai da 34 anni sostiene con entusiasmo e convinzione questa giornata con lo scopo di contribuire a creare le condizioni di pace in un territorio, quale quello della Piana di Gioia Tauro, dove spesso e volentieri la dignità e di diritti delle persone vengono calpestati e dove gli interessi personali, fomentati da corruzione e ndrangheta, prevalgono sul bene comune.

Un territorio dove le tre vie indicate da Papa Francesco nel messaggio di quest’anno diventano tre elementi imprescindibili per poter dare vita ad un patto sociale, senza il quale ogni progetto di pace si rivela inconsistente.

L’appuntamento clou della Giornata è stato da sempre la Marcia della Pace di Capodanno. L’aumento esponenziale dei contagi di Covid-19 in questi ultimi giorni e le ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia previste dal decreto-legge 24 dicembre 2021 ci hanno portato a decidere per l’annullamento di questo evento che normalmente richiama centinaia di persone e che avrebbe potuto causare assembramenti.

Ci sarà invece alle 18.30 nel duomo cittadino l’altro tradizionale appuntamento: la solenne concelebrazione Eucaristica per invocare dal Signore il dono della Pace. A presiedere la celebrazione sarà il Vescovo della Diocesi, Mons. Francesco Milito, il quale all’omelia presenterà il messaggio del Papa. Alla concelebrazione sono stati invitati e stanno dando le loro adesioni, i sindaci della Piana, l’amministrazione comunale e tutto il consiglio comunale della città, le comunità parrocchiali, le associazioni ed i movimenti.

È già partita, inoltre, l’iniziativa “Raccontiamo la Marcia della Pace”. Chi vuole potrà inviare un messaggio di massimo18o battute all’indirizzo mail: marciadellapace.polistena@gmail.com con il racconto della Marcia della Pace. Ciascun messaggio genererà una narrazione collettiva di impegno che verrà resa nota giorno di Capodanno.

Nella convinzione che la Pace è il bene prezioso che tutti insieme dobbiamo costruire, invitiamo anche chi non potrà essere presente a unirsi con noi nella preghiera e nella riflessione attraverso la diretta sui canali Facebook e YouTube della Parrocchia.