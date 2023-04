Nella giornata di ieri i medici e paramedici del poliambulatorio di Taurianova ,sono intervenuti per dare soccorso ad una donna che si è accasciata a terra per un improvviso malore. Grazie al pronto intervento dei sanitari si è evitato il peggio. Il poliambulatorio struttura di tutto rispetto negli anni a Taurianova deve essere rafforzato in macchinari e strumentazioni adeguate per dare risposte ai tanti cittadini che ogni giorno affollano la struttura di Largo Bizzurro. Un ruolo fondamentale di sollecito lo possono svolgere le tante associazioni della piana di Gioia Tauro. Stesso ragionamento vale per i sindaci del territorio nel chiedere ai vertici dell Asp di dare priorità al poliambulatorio nell’interesse dei cittadini. La Commissaria Lucia De furia ha dimostrato dal suo insediamento di avere a cuore l’interesse dei pazienti e della salvaguardia delle strutture. Il caso del primario Amodeo ed il salvataggio della cardiologia di Polistena rientra tra le vittorie della dott. De furia.