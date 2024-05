Pogacar trionfa anche nella penultima tappa del Giro

BASSANO DEL GRAPPA (ITALPRESS) – E’ stato un Giro dominato, strappato via dalle mani degli avversari senza nessuna possibilità di replica. Tadej Pogacar conquista la sua sesta tappa nella corsa rosa, lo sloveno ha sbaragliato la concorrenza nella ventesima e penultima frazione, la Alpago-Bassano del Grappa di 184 chilometri. In seconda posizione il francese Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e terzo il colombiano Daniel Martinez (Bora- hansgrohe), entrambi a 2’07”. Il capitano della Uae Emirates ha praticamente dominato nelle tre settimane di gara aggiudicandosi anche la maglia azzurra di miglior scalatore. “Ringrazio davvero tutta la squadra, tutto il team, ma anche grazie al pubblico italiano e ai tifosi arrivati dalla Slovenia: senza tutto ciò questo spettacolo non sarebbe stato possibile – il commento del fuoriclasse in maglia rosa – Non era necessario scattare per la classifica, ma lo volevo fare. Ora posso riposarmi in vista dell’ultima tappa”. Jonathan Milan (Lidl-Trek) vince la maglia ciclamino, domani – con la frazione conclusiva dell’edizione 107 del Giro, la Roma-Roma di 125 chilometri – è attesa l’ufficialità della maglia bianca per Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious), oggi quarto.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).