Nel palazzo comunale di Molochio si respira aria di soddisfazione per questo ennesimo finanziamento ottenuto. Questa volta si tratta della “Missione 4 – Istruzione e Ricerca Componente 1 – Potenziamento dei servizi d’Istruzione – 1.2 Piano estensione del tempo pieno e mense” del PNRR che destinerà un finanziamento di 1.200.000 euro per la demolizione e ricostruzione della unità strutturale della mensa del plesso della Scuola Elementare Maresciallo Cosmano.

“Continua così l’ ammodernamento del paese che questo corso amministrativo, grazie ai numerosi finanziamenti ottenuti, sta costruendo pezzo per pezzo, mattone per mattone. Continua anche il rapporto idilliaco tra Molochio e Il PNRR”.

Grazie all’ ufficio preposto, creato negli scorsi anni e coadiuvato dagli altri uffici comunali e dall’ ufficio PNRR della Prefettura, Molochio è al momento uno tra i primi comuni calabresi ad aver concluso le attività di rendicontazione delle medie opere, con relativo rimborso di tutte le somme spese e quindi lavori ultimati.

In corso di completamento anche l’ attività di monitoraggio e rendicontazione delle piccole opere annualità 2021-2023. L’ annualità 2024 invece è in corso di completamento con validazione ministeriale già ottenuta sulla piattaforma Regis.

Ritornando al finanziamento ottenuto affermano gli amministratori: “questa Amministrazione considera la scuola garanzia del futuro e per questo si spende cercando di creare le condizioni migliori affinché i ragazzi possano avere una formazione tale da fargli affrontare al meglio le sfide del futuro. Sulla mensa e sul tempo pieno è da anni che ormai puntiamo e avere le strutture adeguate per farlo è condizione indispensabile. Non abbiamo la bacchetta magica ma i risultati del lavoro svolto si iniziano a vedere sempre di più”.

Questa tipologia di finanziamento dovrà seguire un iter veloce e quindi si sta già lavorando affinché tutto si possa svolgere nel miglior modo possibile, nel minor tempo possibile.

Se poi chiediamo agli amministratori molochiesi qual è il finanziamento migliore ottenuto, la voce è unanime: “ il prossimo”.

Il Sindaco

Dott. Marco Giuseppe Caruso