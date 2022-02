di Marilea Ortuso

“La scuola prepara e forma i futuri cittadini, ma tra i suoi compiti vi è anche quello di sostenere e spronare le eccellenze a fare di più per emergere nell’ambito dei saperi, per sviluppare le competenze, per motivare i giovani ad un apprendimento superiore, arricchendo il loro bagaglio culturale e umano”.

La Dirigente Scolastica dell’Istituto d’Istruzione Superiore “N.Pizi” di Palmi, Professoressa Maria Domenica Mallamaci, presenta così due studenti eccellenti, Alessandro Pirrottina e Domenico Loschiavo, frequentanti rispettivamente la classe 3H e 4B del Liceo Scientifico, che su trentacinque posti messi a concorso dall’Academy of Distinction sono stati selezionati per la classe di Matematica. Si tratta di un esclusivo percorso di formazione indirizzato a studenti particolarmente talentuosi: Alessandro e Domenico si sono subito dimostrati molto motivati nel superare le rigorose selezioni di competenze logico-matematiche e di lingua inglese, dimostrando sul campo di possedere le giuste competenze per eccellere nei test previsti per l’accesso.

I due studenti seguiranno attività formative specifiche in Matematica e Lingua Inglese in modalità online: docenti delle Università di Pavia e di Salerno guideranno, per l’intero anno scolastico, i gruppi-classe costituiti dagli studenti ammessi su tutto il territorio nazionale.

Nel mese di Marzo sarà fissata la data per partecipare alla “Talent week” nazionale in presenza, se l’emergenza CoVid-19 scemerà.

Complimenti ad Alessandro e a Domenico per la nuova esperienza formativa che richiederà certamente un ulteriore impegno in vista dell’approfondimento settoriale: siamo sicuri che l’entusiasmo giovanile, le conoscenze acquisite sui banchi di scuola e la caparbietà riversata sul nuovo percorso di approfondimento li condurranno ad un maturo traguardo.