Riceviamo e pubblichiamo

Mentre la cittadina di Polistena è in uno stato di abbandono senza precedenti con vie e quartieri completamente al buio e abbandonati, con cittadini che richiedono interventi mai presi in considerazione, con criticità totalmente ignorate dalla DISASTROSA AMMINISTRAZIONE TRIPODI, assistiamo oggi al massiccio intervento di pulizia e sistemazione (era ora!) sulle vie adiacenti l’ex Piazzale Stazione, ora Piazza Talotta Gullace, in vista dell’inaugurazione della rotonda programmata per giorno 8 marzo. Dopo aver portato alla luce lo sperpero di denaro pubblico per i lavori di asfalto della stessa piazza eseguiti in modo superficiale e parziale giusto per fare le foto all’inaugurazione, oggi prendiamo atto ancora una volta del modus operandi del signor Sindaco, dott. Michele Tripodi, che stamattina “dirigeva” i lavori in via Dogali e che invece dovrebbe fare un giro, per esempio, davanti la scuola Brogna dove da oltre due mesi c’è un “porcile”. Ci sarebbero tanti altri esempi da fare e tante, troppe strade e quartieri che non ricevono servizi adeguati. Purtroppo la priorità della DISASTROSA AMMINISTRAZIONE TRIPODI è la PROPAGANDA SPUDORATA e per avere quartieri puliti a Polistena bisogna sperare di “ospitare” l’inaugurazione di qualcosa……..anche di un marciapiede (il signor Sindaco è pronto ad inaugurare anche quello).

Chiediamo da sempre, come Gruppo Consiliare e come Associazione Politica Polistena Futura, una programmazione degli interventi ed un calendario di pulizia dei quartieri ma la cosa non piace alla DISASTROSA AMMINISTRAZIONE TRIPODI perché vuole gestire la pulizia in modo arbitrario facendola passare quasi per favore quando invece rappresenta un DIRITTO DEI CITTADINI.

Speriamo in un futuro migliore.

FRANCESCO PISANO

CAPOGRUPPO CONSILIARE “POLISTENA FUTURA”