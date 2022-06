Ieri ho assistito ad una scena significativa che, ancora di più, mi ha convinto della necessità di

alcune iniziative indispensabili. Ho visto due ragazzi che notando vicino ai bidoni della spazzatura

un trolley, in ottime condizioni, si sono avvicinati e lo hanno preso. Sono molti i rifiuti che

potrebbero essere utili ancora e, molte volte, sono quelli più ingombranti e inquinanti. Spesso un

oggetto non è più utile ad una persona ma lo può essere ad un’altra. I centri del Riuso sono una

realtà importante in molte città e zone d’Italia. Ho letto che il Comune di Polistena vorrebbe, sulla

carta, attivare un centro di questo tipo in un immobile confiscato. Io penso che questo tipo di

iniziative vadano condivise con gli altri comuni limitrofi per adottare una politica comune nella

gestione e nella programmazione. Badare al singolo orticello con una visione limitata non porterà,

a mio modesto avviso, buoni frutti. Dobbiamo necessariamente pensare e ragionare come

comprensorio altrimenti i buoni propositi si trasformeranno in fallimenti certi. La gente dei nostri

territori è stanca di questa miopia politica che tende a preservare il proprio orticello politico

compromettendo il futuro della nostra terra. Responsabilità e lungimiranza, questo bisogna

chiedere a chi oggi ha responsabilità decisionali.

Speriamo in un futuro migliore.