Venerdì 12 maggio, alle 18.30, Polistena Futura aprirà la sua nuova sede nel cuore di Polistena in via Comm. Grio, 35. Un luogo fisico è importante per raccogliere gli umori della comunità e per fare attività politica sul territorio. Risultava indispensabile sin da subito e solo problemi di carattere pratico ne hanno ritardato l’apertura. La sede di Polistena Futura sarà luogo di dialogo e confronto e sarà la casa di tutti i cittadini di Polistena che vogliono impegnarsi per migliorare la qualità della vita dei polistenesi e non solo. Tutto questo non può che essere messo in pratica attraverso le regole della democrazia che difendiamo da sempre e che spesso vengono calpestate senza avere rispetto dei cittadini che hanno visto nel nostro gruppo politico una speranza per il futuro. Sarà quindi un presidio di democrazia, un luogo aperto alle idee e alle proposte che si tradurranno in azione politica. E’ questa la Politica che ci piace, da questa Politica dobbiamo ripartire. Polistena Futura continuerà il suo cammino con grande entusiasmo consapevole del ruolo assegnato dai cittadini e lo farà ricordando sempre il motivo per il quale portiamo avanti le nostre battaglie e cioè servire la nostra gente, le aspirazioni e le speranze di quanti vorrebbero una cittadina più attenta ai bisogni e che fornisca servizi di qualità. Abbiamo le idee chiare e nessuna intimidazione può frenare il nostro percorso politico.

FRANCESCO PISANO

CAPOGRUPPO CONSILIARE “POLISTENA FUTURA”