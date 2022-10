Ebbene sì, Polistena risulta tra i mille comuni marginali e svantaggiati d’Italia e per questo risultato disastroso Polistena Futura ringrazia il signor sindaco, dott. Michele Tripodi, che ha amministrato Polistena per 11 anni negli ultimi 12. Il contributo pubblicizzato dal Comune di Polistena di 5000 euro a coloro i quali trasferiscono la residenza nel nostro comune è la consacrazione del FALLIMENTO AMMINISTRATIVO del dott. Tripodi. Questo contributo, infatti, viene concesso ai comuni che stanno peggio (1000 su oltre 8000 comuni italiani). Un triste primato. Stanno peggio perché le persone vanno via e anche in base ad un indice di deprivazione sociale e cioè un indice che misura la soddisfazione dei bisogni essenziali sociali, culturali e non solo. Va aggiunto che il Decreto che stanzia i contributi ai comuni marginali dispone più di una possibilità per l’utilizzazione della cifra destinata e come sempre l’Amministrazione Tripodi ha fatto una scelta che va contro i cittadini e contro chi più di altri avrebbe bisogno di un sostegno per contribuire al benessere della nostra cittadina. L’art. 2, comma 2, del DPCM del 30 settembre 2021 dispone, infatti, che le somme vengano utilizzate per (lettera a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio del comune da concedere in comodato d’uso gratuito a persone fisiche o giuridiche per l’apertura di attività commerciali, artigianali e professionali per un periodo di cinque anni oppure (lettera b) concessione di contributi per l’avvio di attività commerciali, artigianali o agricole nel territorio del comune. Invece di dare impulso ai tanti cittadini che vorrebbero intraprendere un’attività così da rendere più vitale la nostra comunità si è scelto di dare un contributo per cercare di recuperare qualche residente in più. L’attrattività di una cittadina si ottiene attraverso la creatività e l’iniziativa dei propri cittadini e non attraverso speculazioni spicciole di cambi residenza. L’abbiamo sostenuto da sempre, l’elemento più grave dell’Amministrazione Tripodi è che non ha una visione chiara del futuro. Con il decreto sostegni abbiamo contestato al sindaco il fatto di aver escluso il contributo ai cittadini per luce e gas, scelta scellerata che denota una totale incapacità di analizzare il contesto economico e sociale della nostra comunità. Oggi, con questo contributo di 5000 euro si sta commettendo lo stesso errore. Dobbiamo valorizzare i cittadini che hanno voglia di intraprendere dimostrando che di marginale a Polistena vi sono solo i contenuti di un’Amministrazione disastrosa.