Nelle scorse settimane ho segnalato al Garante della Salute della Regione Calabria alcune problematiche riguardanti l’Ospedale di Polistena. Prontamente la Prof.ssa Stanganelli si è messa in contatto con il sottoscritto e con i vertici aziendali dell’Ospedale di Polistena dimostrando grande sensibilità e prontezza nell’azione di stimolo e supporto alla risoluzione dei problemi. Le questioni segnalate sono già da diversi giorni oggetto di verifiche. Sono convinto che la Dott.ssa Liotta vada sostenuta e coadiuvata in modo disinteressato proprio perché è una professionista che conosce bene il nosocomio polistenese considerando che ci lavora da tantissimo tempo ormai. Sono consapevole delle gravi situazioni visibili e non visibili che attanagliano la realtà del “Santa Maria degli Ungheresi” e proprio per questo come forza politica (Polistena Futura) sosteniamo gli sforzi di chi ha da sempre dimostrato abnegazione al lavoro ed attaccamento ad una struttura fondamentale per il territorio. Non servono passerelle, non servono sostegni a singhiozzo che possono nascondere interessi diversi, non servono presenze tanto costanti quanto sterili. Serve procedere a piccoli passi verso la giusta direzione e dare in modo incondizionato un aiuto anche istituzionale a chi si voglia spendere per tutelare la salute dei cittadini tanto nelle corsie quanto nelle scelte aziendali.