Polistena Futura era presente alla manifestazione di stamattina davanti all’Ospedale di Polistena.

Eravamo presenti perché, in linea con il nostro pensiero e la nostra azione, abbiamo sempre dato

peso ai contenuti e non alle diatribe politiche sterili. Abbiamo detto la “nostra” intervenendo. Ho

ribadito, nel mio intervento, che il presidio ospedaliero di Polistena versa in situazioni

drammatiche da moltissimi anni in cui si sono avvicendati alla guida del Governo Regionale sia

coalizioni di centrodestra che coalizioni di centrosinistra e sarebbe riduttivo limitare il discorso ad

uno scaricabarile politico. Ai cittadini che si presentano al pronto soccorso o nei reparti poco

importa di chi ha poteri decisionali, ai cittadini che giungono in ospedale interessa solo avere

assistenza sanitaria e cure adeguate e degne di un Paese civile. Eravamo presenti per quei

cittadini, eravamo presenti per ribadire che davanti al diritto alla salute dobbiamo spogliarci delle

nostre posizioni politiche e dialogare con TUTTI per il raggiungimento del benessere comune. Ho

ribadito che ormai da molto tempo si è spezzato il legame della politica con il territorio. Ho

lamentato l’assenza proprio di chi ha o potrebbe avere un peso nel determinare il futuro della

sanità nella piana. Se le istanze del territorio non vengono rappresentate degnamente nelle giuste

sedi siamo davanti, purtroppo, ad una politica in agonia. Noi non ci sottrarremo al dialogo e alle

proposte e, convinti che queste manifestazioni non siano sufficienti, percorreremo tutte le strade

utili affinché una manifestazione di sindaci divenga e si trasformi in una protesta ordinata ma

efficace delle comunità del territorio.

Polistena Futura c’è!