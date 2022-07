Ho appena letto la notizia che la Regione Calabria avrebbe “arruolato” 84 medici cubani da distribuire nei

vari presidi ospedalieri del territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Premettendo che non si

discute la professionalità dei medici cubani resta il fatto che appare davvero una notizia demoralizzante

sotto tanti aspetti. Innanzitutto un fallimento generale delle strategie e dei fabbisogni formativi e

professionali, l’Italia è il Paese che sforna migliaia di avvocati o laureati in lingue e mette il numero chiuso

per determinate professioni sanitarie costringendo alcune persone ad espatriare per ottenere il titolo così

privilegiando in qualche modo solo chi ha determinate possibilità. Tutto questo è davvero mortificante. I

medici cubani che dovrebbero arrivare avranno un contratto interinale, così si legge, fino a dicembre

alimentando l’instabilità e la poca certezza del futuro. Sembra un’operazione tampone senza alcuna

lungimiranza. Francamente vorremmo vedere delinearsi un quadro più nitido e meno fosco. Considerando

anche il fatto che verranno impiegati maggiormente nei reparti di emergenza-urgenza avremo bisogno di

un traduttore rapido. “Me duele el corazon” perché pensare che queste siano le soluzioni trovate dalla

politica regionale ad un sistema al collasso non è incoraggiante. Spero vivamente che sia una fake news così

come dichiarato prontamente dal commissario dell’azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria.