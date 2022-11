Noi non molliamo e, nonostante il muro incomprensibile dell’Amministrazione comunale che in modo irresponsabile respinge tutte le nostre proposte, continuiamo a proporre mozioni che rispecchiano il nostro pensiero ed il nostro modo di pensare ed immaginare il futuro della nostra cittadina. Con prot. 18980 abbiamo richiesto la convocazione del Consiglio comunale per discutere sugli argomenti da noi proposti e cioè:

• Adozione di un Regolamento per la rotazione degli acquisti sotto soglia, secondo noi il Comune di Polistena dovrebbe fare una rotazione ed acquistare beni presso tutti gli esercenti situati a Polistena e non invece continuare a preferire sempre e solo gli stessi operatori commerciali.

• Stabilire come limite di velocità nelle strade cittadine 30 km, questo per rendere più sicura ed armoniosa la mobilità tra diversi veicoli e per i pedoni (decisione già adottata dalla città di Bologna e presto da altri centri importanti).

• Installazione di defibrillatori presso le strutture comunali dove si svolgono attività sportive di qualsiasi genere nel rispetto della legge che li rende obbligatori.

• Pubblicazione sul sito del Comune delle attività di ogni singolo consigliere comunale per far conoscere ai cittadini le iniziative e i report su presenze ed interventi degli stessi in consiglio comunale.

Siamo sempre più convinti che i polistenesi meritino una cittadina che guardi al futuro e proiettata verso obiettivi ambiziosi. Tutto questo non sarà possibile con un’AMMINISTRAZIONE DISASTROSA alla guida del Comune di Polistena come quella del signor sindaco, dott. Michele Tripodi. Voglio ricordare che in tutti questi mesi abbiamo presentato le seguenti mozioni:

• Istituzione isole pedonali permanenti BOCCIATA

• Istituzione del Garante delle persone con Disabilità BOCCIATA

• Istituzione Consulta della Legalità BOCCIATA

• Raccolta farmaci usati e pile esauste BOCCIATA

• Applicazione QR code monumenti e vie di Polistena BOCCIATA

• Istituzione Comunità Energetiche BOCCIATA

• Creazione spazi per fermata nei pressi di studi medici e ambulatori BOCCIATA

• Predisposizione di una viabilità scolastica nei pressi delle scuole cittadine BOCCIATA

• Installazione Case dell’Acqua sul territorio comunale BOCCIATA

• Applicazione PEBA Piano Eliminazione Barriere Architettoniche BOCCIATA

Molte altre proposte sono state presentate che riguardano la modifica dello Statuto e dei Regolamenti a tutela delle iniziative dei consiglieri comunali e per agevolare l’attività di quanti vogliono, attraverso l’impegno politico, migliorare la nostra comunità.

TUTTE BOCCIATE.

Fare Politica non è da tutti, abbiamo invitato più volte il signor sindaco, dott. Michele Tripodi, a parlare di politica se ne è capace ma a quanto pare preferisce fare altro.

Continuiamo il nostro impegno quotidiano per Polistena e per i polistenesi.