Era il 28 marzo quando ho denunciato attraverso un post su facebook la situazione presente all’ “isola

ecologica” (discarica) dove vi erano rifiuti di ogni tipo riversati a terra, compresi vecchi cassonetti di

acciaio. Uno spettacolo indegno per un paese civile. Per tutta risposta il giorno dopo, il 29 marzo, il gruppo

politico del signor sindaco, dott. Michele Tripodi, scriveva un post in cui veniva esplicitamente detto che

“false sono le foto che mettono” (riferendosi a me) ed aggiungeva che “la cosa grave è che le foto sono

state pubblicate quando i cassonetti erano già stati smaltiti” (voglio ricordare che sono state pubblicate

giorno 28 marzo alle ore 9.53). Continuava il post dicendo che siamo degli inventori e che le foto sono false

e denigratorie non corrispondenti al vero. Sorpreso da tanta sfacciataggine ho subito fatto richiesta del

formulario per lo smaltimento dei rifiuti e nel caso di specie per lo smaltimento dei cassonetti. Dopo quasi

un mese ricevo il formulario richiesto sul quale si vede chiaramente la data di carico del materiale presso la

discarica comunale che risale al 28 MARZO ALLE ORE 16.38, quindi dopo il mio post. Davvero una brutta

figura. Pensare di avere alla guida dell’Amministrazione comunale persone che mentono senza farsi grandi

problemi non è rassicurante per i cittadini. L’unica cosa di vero scritta nel post del gruppo politico del

sindaco Dott. Michele Tripodi è “una cosa è certa, la verità viene sempre a galla”. Ne sono convinto anche

io. Non è questa la Politica che mi piace. Il dialogo tra forze politiche e tra idee alternative dovrebbe

portare ad un progresso civile, sociale, culturale e di conseguenza politico. Mentire spudoratamente non

aiuta questo dialogo e non aiuta la città di Polistena. Affermare che un gruppo politico inventi problemi che

non esistono non è un segnale di maturità istituzionale. I problemi vanno affrontati e risolti magari con il

contributo di tutti ma non devono essere mai nascosti perché si farebbe un torto ai cittadini. Il sottoscritto

unitamente al Gruppo Consiliare e all’associazione politica “Polistena Futura” speriamo davvero che

l’approccio della maggioranza cambi e sostituisca la politica del dialogo alla POLITICA DELLA MENZOGNA.