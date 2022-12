Lunedì scorso abbiamo assistito ad un Consiglio comunale surreale. Siamo stati convocati, ancora una volta, senza ricevere alcuna documentazione in merito all’argomento all’ordine del giorno. Si è discusso sull’ipotesi, non supportata da alcun atto ufficiale, dello spostamento dell’ITS Pegasus. Una delibera del Comune di Cinquefrondi è bastata a scatenare l’ira di un’amministrazione, quella di Polistena, che in dieci anni non ha mai partecipato alle attività dell’ITS pur essendo tra i soci fondatori. La delibera cinquefrondese, in questo caso “la pistola fumante”, era una messa a disposizione di locali e la volontà di entrare a far parte dell’Istituto come socio così come, per esempio, altri due istituti scolastici o come un centro di formazione accreditato. Sulla delibera del Comune limitrofo si è consumata, da parte dell’Amministrazione comunale di Polistena, una vera e propria parodia. Il signor Sindaco, dott. Michele Tripodi, ha parlato di manovratori, di tentativi di scippi, di azioni sottotraccia di qualcuno ai danni di Polistena. Abbiamo assistito ad uno spettacolo non gratificante per il Sindaco e per l’intera Amministrazione comunale di Polistena che invece di scongiurare qualsiasi (falsa?) ipotesi di spostamento con una politica di valorizzazione e di servizi sul territorio comunale, tenta invece di muovere una “guerra” preventiva come un’ultima crociata a difesa di una territorialità che sfocia in un campanilismo sterile. Polistena Futura ha chiesto di eliminare dal documento finale la parte in cui si parlava di “tentato scippo” ribadendo la volontà di mantenere l’ITS a Polistena con un’azione più efficace dell’ente comunale stesso. Purtroppo la maggioranza ha considerato quel passaggio fondamentale scatenandosi, attraverso le parole del signor Sindaco, dott. Michele Tripodi, in un’offensiva contro l’Amministrazione di un Comune limitrofo con toni non edificanti. Questo modo di agire contrasta con la nostra visione di un territorio che deve necessariamente collaborare per poter raggiungere risultati politici soddisfacenti che si traducano in servizi più efficienti ed in una migliore qualità della vita per i cittadini residenti. Siamo polistenesi e lavoreremo, prima di ogni cosa, per Polistena e per i suoi cittadini ma non parteciperemo a crociate solo per assecondare l’ossessione dell’Amministrazione del Sindaco Michele Tripodi verso qualcuno dimostrando per l’ennesima volta una visione politica non lungimirante e ristretta alle proprie convenienze di parte che nel lungo periodo comprometteranno irrimediabilmente gli interessi dell’intero popolo polistenese.