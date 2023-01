Riceviamo e pubblichiamo

ANTIMAFIA E LEGALITA’: L’ AMMINISTRAZIONE TRIPODI DA CHE PARTE STA?

Se tre indizi formano una prova siamo di fronte ad elementi schiaccianti di “ambiguità”. Qualche mese fa la DISASTROSA AMMINISTRAZIONE TRIPODI ha boicottato la proposta del sottoscritto e di tutto il Gruppo Consiliare di Polistena Futura di intitolare la via adiacente il Commissariato di Polizia ad un giovane agente ucciso da balordi malviventi nel napoletano. Qualche settimana dopo abbiamo presentato la proposta di istituzione di una Consulta sulla Legalità che avesse un ruolo importante nel dibattito cittadino e che fungesse da piattaforma di discussione ed approfondimento sul tema della legalità e dell’impegno antimafia. In Consiglio comunale la nostra proposta è stata BOCCIATA dalla DISASTROSA AMMINISTRAZIONE TRIPODI.

Nell’ultimo Consiglio comunale abbiamo proposto di fare un appello al Ministro dell’Interno per interrompere l’iter di revoca della scorta a Pino Masciari. Imprenditore calabrese che ha denunciato potenti organizzazioni di ‘ndrangheta ma anche persone colluse di alto livello. Il voto contrario della DISASTROSA AMMINISTRAZIONE TRIPODI ci ha sorpreso notevolmente. Ancor più sorprendente è che in tutte queste proposte ha speso qualche parola CONTRO il vice-sindaco del Comune di Polistena che è pure un esponente dell’associazione LIBERA. Rimaniamo spiazzati da queste ambiguità. La nostra linea è tracciata e gli atti che depositiamo sono testimonianza del nostro pensiero. Siamo per un’azione politica che fondi i suoi pilastri nell’inclusione intorno ai valori della legalità di quanti potrebbero aderire ad un contesto cancerogeno per la nostra comunità. Siamo al fianco di chi ha avuto coraggio nel sacrificare la propria vita e quella della sua famiglia per ristabilire un senso di legalità ribellandosi alla sopraffazione mafiosa. Siamo con chi rappresenta un esempio e non fa business o carriera all’ombra di un’antimafia parassitaria.

La nostra terra profuma d’orgoglio e noi siamo orgogliosi di persone come Pino Masciari.

Evidentemente la DISASTROSA AMMINISTRAZIONE TRIPODI la pensa diversamente!

FRANCESCO PISANO

CAPOGRUPPO CONSILIARE “POLISTENA FUTURA”