Ha qualcosa di incredibile la nota del signor sindaco, dott. Michele Tripodi, sulla conferenza stampa del Gruppo Consiliare che mi onoro di guidare. Leggendo quanto scritto dal dott. Michele Tripodi ci viene da pensare che viva in un mondo parallelo e la mattina contempli lo specchio magico per sapere chi è il più bravo del reame. Naturalmente la risposta è ovvia “Il più bravo del reame sei tu” e questo basta per sganciare il signor sindaco dalla realtà quotidiana del Comune di Polistena. Ha citato un elenco di cose fatte dall’Amministrazione comunale ma se si sta attenti si capisce che sono propositi per il futuro e che di concreto in un anno di amministrazione non è stato fatto nulla. Mentre i lavoratori LSU LPU vengono ignorati, mentre i cittadini continuano a vivere enormi disagi dovuti al menefreghismo dell’Amministrazione, mentre bambini e famiglie subiscono da sempre disservizi, mentre i disabili e le persone che hanno bisogno di assistenza non vengono considerati, mentre chi ha voglia di investire viene frenato da una miopia amministrativa, mentre assistiamo al declino di una cittadina come Polistena ci ritroviamo a discutere in Consiglio comunale di Cuba e di altre questioni che servono al signor sindaco per sentirsi il più bravo del reame. Il gruppo Consiliare Polistena Futura non si sottrae ad alcuna discussione ma in via prioritaria ci piace dedicare il nostro tempo alla nostra gente sapendo che possiamo migliorare le cose nella nostra cittadina. Altri pensano ai titoli sui giornali, a fare le foto per le inaugurazioni dove sono ospiti e non padroni di casa e alle discussioni che non hanno alcun beneficio diretto sui polistenesi. Alle ambizioni personali di qualcuno rispondiamo con l’impegno quotidiano su temi sbandierati a parole dall’Amministrazione comunale ma completamente ignorati nella loro azione politico amministrativa. Pensare che la nostra attività metta in crisi gli uffici fa sorridere, davanti ad una ventina di richieste di atti in un anno (neanche due al mese) non si capisce perché c’è questa difficoltà a rispondere e a dare la documentazione. Il nostro compito è vigilare sull’azione amministrativa e questo al signor sindaco, dott. Michele Tripodi, pare dia parecchio fastidio. Come mai? Proprio dal signor sindaco, dott. Michele Tripodi, aspettiamo ancora risposte interessanti che purtroppo non arrivano……..che problemi ha a fornircele? I nodi verranno al pettine e tutti si renderanno conto che il modo di amministrare e di gestire il Comune di Polistena di questa maggioranza e dell’Amministrazione del dott. Michele Tripodi ha rappresentato e rappresenterà per le sue conseguenze un DANNO INCALCOLABILE per Polistena e per i suoi cittadini. Si consoli il signor sindaco con il suo specchio delle brame ma si ricordi che i cittadini di Polistena meritano rispetto e non possono tollerare chi in modo sistematico ignora disagi e problemi quotidiani della gente e proprio per questo motivo che un giorno non molto lontano lo specchio darà la risposta inattesa. Fino a quel giorno continui a trastullarsi. Noi abbiamo deciso cosa fare da grandi e lo stiamo facendo con grande responsabilità ed impegno, il signor sindaco continui a fare, invece, quello che gli riesce meglio……raccontare favole!