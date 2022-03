A Polistena si cerca di creare un caso dove non esiste e si cerca di spostare l’attenzione da tematiche

scottanti che il sottoscritto capogruppo consiliare di Polistena Futura ha sollevato. Alcune affermazioni,

infatti, contenute in un comunicato stampa del gruppo politico del sindaco di Polistena nel quale si

esprimeva solidarietà allo stesso sono prive di fondamento ed hanno il solo obiettivo di gettare fango

sull’opposizione. Sono e siamo, Polistena Futura, responsabili nell’esercizio del mandato che i cittadini ci

hanno affidato. A tale riguardo abbiamo presentato delle mozioni per intitolare alcune vie della nostra

cittadina a figure importanti che meritano di essere ricordate. La nostra identità e la nostra cultura la

dobbiamo ritrovare nelle strade che percorriamo quotidianamente. Gli esempi devono fare da monito per il

futuro, attraverso l’intitolazione di vie possiamo dare un segnale. Esempi di lotta per i diritti, di protesta per

la pace, di affermazione della cultura e dell’istruzione come unica via all’emancipazione, di abnegazione al

lavoro e al sacrificio, di impegno per la tutela dei lavoratori. Personalità che hanno lasciato un segno

importante anche nella nostra comunità. Purtroppo alcuni di questi esempi mancano dalla toponomastica

della nostra cittadina e dobbiamo assolutamente rimediare. Per questo abbiamo presentato mozioni di

intitolazione di vie a Marco Pannella, Jan Palach, Danilo Dolci, Giacomo Brodolini, Don Lorenzo Milani,

Vittorio Bachelet, Pasquale Apicella, Gianni Rodari, Monsignore Valensise e Monsignore Luzzi oltre che una

mozione sulla intitolazione della nascente Casa della Cultura al Prof. Vincenzo Fusco. Figure tutte che vanno

ricordate e che costituiscono esperienze esemplari che vanno approfondite. Abbiamo bisogno di

recuperare alcuni valori, abbiamo bisogno di portare alla ribalta le attività, il sacrificio, le battaglie di

persone che hanno speso la loro vita per affermare alcuni principi che vanno tutelati. Il mio impegno è in

questa direzione, Polistena Futura lavorerà per rendere la Politica protagonista del futuro partendo da

valori condivisi. Chi sarà sordo a questo richiamo avrà sulle spalle la responsabilità di un imbarbarimento

culturale, sociale e politico.

Francesco Pisano

Capogruppo Consiliare

Polistena Futura