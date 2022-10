Abbiamo segnalato in diverse occasioni, come Polistena Futura, la presenza di eternit su alcune strade rurali del Comune di Polistena e con interrogazione del 01.08.2022 diretta al signor sindaco, dott. Michele Tripodi, abbiamo chiesto come mai non siano stati rimossi i rifiuti pericolosi segnalati e presenti in quei luoghi almeno dal maggio 2019, periodo in cui vi è stata una precedente denuncia. La risposta del dott. Tripodi è stata davvero originale, infatti ci ha riferito che i rifiuti stessi sono in attesa di essere smaltiti da una fantomatica ditta incaricata. Nonostante il passare degli anni non abbiano fatto cambiare la situazione abbiamo chiesto quale fosse la ditta incaricata della bonifica ma il signor sindaco, dott. Michele Tripodi, non ci ha fatto pervenire alcuna risposta. CON LA SALUTE DEI CITTADINI NON SI SCHERZA e dopo aver sollecitato nei giorni scorsi un intervento in tempi rapidi che non ha avuto luogo siamo stati costretti a presentare un esposto alla Procura della Repubblica per tutelare i cittadini sperando che si smuova qualcosa. Non riusciamo a comprendere come mai questa Amministrazione sperperi denaro pubblico per scelte alquanto discutibili (molte delle quali rese note da Polistena Futura) e non si preoccupi di bonificare aree potenzialmente dannose per la salute pubblica.

Siamo davvero increduli davanti all’indifferenza su questi temi così importanti di chi ha la responsabilità di guidare la nostra cittadina e di chi è chiamato a fare scelte per il bene dei polistenesi.

Speriamo in un futuro migliore.