Con l’avvicinarsi dei mesi di luglio e agosto sulla strada statale 682, strada grande comunicazione jonio –

tirreno, aumenta notevolmente il traffico veicolare. La suddetta strada è già di per sé pericolosa e sono

numerosi gli incidenti mortali che testimoniano il fatto che sia un tratto stradale che non dà scampo.

Sarebbe opportuno concentrare gli sforzi delle autorità competenti per intensificare i controlli finalizzati a

neutralizzare gli idioti potenzialmente pericolosi. Non è più sostenibile che, molto spesso, l’imbecillità di

qualcuno trasformi una giornata normale in una tragedia familiare. Quotidianamente si vedono

automobilisti fare inversione nei pressi delle aree di servizio, andare a velocità sostenuta oltre ogni limite,

superare oltre la linea continua in prossimità delle gallerie. Bisogna fermare questa assoluta “anarchia”

stradale. Più controlli, più sanzioni e più presenza come deterrente. I tanti pendolari che percorrono questa

strada o le famiglie che si recano a mare non possono rischiare la vita per qualche sciocchezza. E’

necessario intervenire con determinazione per evitare di contare a fine stagione gli incidenti. Sono sicuro

che l’impiego di più uomini della polizia stradale potrebbe salvare vite riducendo di molto gli emulatori di

fast and furious oltre che gli idioti.