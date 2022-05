Su delega della Autorità Giudiziaria di Napoli e nel rispetto della presunzione di innocenza si rilascia il seguente

comunicato:

Il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza ha condotto una nuova

indagine per il contrasto del fenomeno della pirateria audiovisiva, la c.d. “IPTV” – Internet Protocol Television,

realizzata attraverso la trasmissione non autorizzata di contenuti protetti su rete internet.

In previsione dell’ultima giornata del campionato di calcio di serie A e della finale di Conference League gli

specialisti informatici delle Fiamme Gialle hanno registrato centinaia di nuovi servizi e di risorse dedite alla

vendita di attività di IPTV mediante streaming illegali.

Numerosi canali Telegram -tra cui alcuni con oltre 20.000 iscritti- ne pubblicizzavano i vantaggi e la

convenienza offrendo in un unico abbonamento chiamato ‘Applicazione Ufficiale’, ad un prezzo irrisorio,

qualsiasi canale TV e PAY TV visibile in simultanea da qualunque dispositivo (Telefono, tablet, televisore,

Computer, etc) assicurando la possibilità di una prova gratuita della durata di un’ora, assicurando la garanzia di

anonimato a vantaggio dei fruitori.

Contestualmente al sequestro delle oltre 500 risorse Web e dei relativi 40 canali Telegram, avvenuto in

simultanea con la prima gara del week-end e nuovamente riproposto per la finale della competizione europea, è

stato, infatti, implementato un vero e proprio sistema di tracciamento che ha consentito di individuare i fruitori

dei flussi pirata. Chiunque ha provato a di collegarsi ai servizi pirata è stato immediatamente reindirizzato su un

apposito pannello informativo che avvertiva che il sito tramite il quale si stava visionando il programma era

sottoposto a sequestro ed i dati di connessione tracciati.

Le conseguenti analisi svolte dagli investigatori hanno, allo stato, consentito di appurare l’esistenza di un nuovo

sistema di gestione dei flussi informatici, denominato “Stream Creed”, che risulterebbe derivare dal codice

sorgente della già nota “Xtream Code”, piattaforma pirata mondiale smantellata dal medesimo Nucleo Speciale

nel 2019.