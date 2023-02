Pioli “Possiamo vincere con tutte, Maignan sarà titolare”

MILANO (ITALPRESS) – “Loro sono una grande squadra con organizzazione, tecnica e fisicità. Sarà una partita aperta tra due squadre che vogliono cercare di segnare un gol in più dell’altra”. Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Atalanta, in programma domani alle 20.45 a San Siro. “Ibra sta sempre meglio, ha lavorato con noi quasi tutta la settimana – spiega Pioli facendo il punto sugli infortunati -. Calabria e Bennacer non sono convocati ma li avrò in settimana, così come Florenzi. In porta domani giocherà Mike”, annuncia Pioli che poi, ancora sui portieri, dice: “Sono contento di quanto fatto da Tatarusanu, Maignan è stato un leone in gabbia. Adesso sta bene, è motivato e ci darà un grande apporto. E’ stato il miglior portiere della passata stagione, ci dà tanto. Comunica molto e sa variare le giocate. Non gioca da cinque mesi, ma sta bene mentalmente e fisicamente. Ci aspettiamo tanto e sono contento del suo rientro”. Chi potrebbe tornare in campo è anche Ibrahimovic, che adesso è pronto per giocare: “Potrebbe essere il momento di rivederlo in campo – ha ammesso Pioli – contro il Torino l’ho convocato solo per farlo stare in gruppo. Adesso può giocare, è pronto”. L’allenatore del Milan, parlando di Leao, ha assicurato che “è contento di giocare nella posizione in cui gioca. E’ l’unico giocatore che ha grande libertà. Ha un modo di interpretare il gioco a modo suo, fa quello che gli dice il suo intuito. Non c’è nessuna difficoltà”. Uno dei calciatori che non ha ancora espresso tutto il suo potenziale è De Ketelaere, Pioli è convinto che lo farà presto: “Ho parlato tanto con lui in questi mesi. Si sta inserendo in un ambiente di lavoro diverso, in queste ultime settimane l’ho visto convinto e deciso. Ci ha messo più tempo, ma sta bene. Ci farà vincere delle partite”. Infine sugli obiettivi: “Mancano 15 partite di campionato e la Champions, la storia si farà alla fine. Dobbiamo pensare gara dopo gara. Siamo una squadra forte, possiamo giocare e vincere tutte le partite, avendo la testa focalizzata sulla prossima gara”.

– Foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).