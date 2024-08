Nomine dal 1 settembre 2024, così si legge nella pagina web della Diocesi di Oppido-Palmi:

La comunità diocesana vive dei doni del Signore, Parola e Pane che generano e fanno crescere nella fede, nella speranza e nella carità.

Una grazia speciale rimane il ministero ordinato al servizio della Chiesa locale, per vivere nella comunione e la testimonianza evangelica all’interno delle nostre comunità parrocchiali aperte al territorio e alle sue necessità.

L’avvicendamento di presbiteri, responsabili e collaboratori, è reso necessario per il bene della Chiesa diocesana e per far crescere una ministerialità diffusa che edifica e diventa espressione di corresponsabilità.

Il senso ecclesiale è linfa buona e vitale per superare personalismi individuali e autoreferenzialità comunitarie che non favoriscono quella esperienza di sinodalità che papa Francesco ci indica essere la via maestra per la testimonianza del Vangelo nel nostro contesto frammentato.

Per il bene delle persone e delle comunità si sono resi necessari questi cambi tra presbiteri:

DON PASQUALE CIANO: Parroco della Parrocchia dei “Santi Biagio e Nicola” in Scido

DON SALVATORE TUCCI: Parroco della Parrocchia “Maria SS. Immacolata” in Polistena

DON FORTUNATO SCIGLITANO: Parroco della Parrocchia “Maria SS. del Rosario” in Polistena

DON TOMMASO CALIPA: Parroco della Parrocchia “Maria SS. del Soccorso” in Giffone

DON DOMENICO CACCIATORE: Parroco delle Parrocchie “S. Maria degli Angeli e San Gregorio Taumaturgo” in Laureana di Borrello e “Sant’Elia Profeta” in Stelletanone di Laureana di Borrello

DON SALVATORE LAROCCA: Amministratore Parrocchiale della Parrocchia “Sant’Antonio di Padova” in Bosco di Rosarno

DON GAUDIOSO MERCURI: Amministratore Parrocchiale della Parrocchia “San Nicola e Maria SS. della Montagna” in Galatro

DON VINCENZO CONDELLO: Amministratore Parrocchiale della Parrocchia “Maria SS. Addolorata” in Barritteri di Seminara

DON ROSARIO ROSARNO: Amministratore Parrocchiale delle Parrocchie “Maria SS. Annunziata” in Bellantone di Laureana di Borrello e “San Nicola Vescovo” in Candidoni

DON GIOVANNI MADAFFERI: Amministratore Parrocchiale della Parrocchia “San Procopio” in San Procopio

DON ROBERTO MEDURI: Vicario Parrocchiale della Parrocchia “Maria SS. di Porto Salvo” in Gioia Tauro

DON ELVIO NOCERA: Direttore dell’Istituto Superiore Teologico e Pastorale “San Giovanni XXIII” in Gioia Tauro

Chiediamo ai presbiteri e laici, ai diaconi e religiosi, alle religiose e comunità parrocchiali, di intensificare la propria preghiera perché chi parte e chi arriva, chi accoglie e chi lascia, tutti siano guidati dallo Spirito di comunione e di servizio per l’annuncio del Vangelo oggi nella nostra Chiesa e nel nostro territorio.

Invochiamo l’intercessione della nostra Madre celeste, patrona principale della Diocesi, perché ci aiuti a crescere tutti verso la pienezza della santità vissuta nelle scelte quotidiane di una Chiesa ancora capace di testimoniare il Regno, il messaggio di vita di Cristo.

+ Giuseppe

Vescovo di Oppido Mamertina – Palmi