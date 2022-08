Occhiuto: contro Cannizzaro indegna intimidazione, la Calabria schifa la criminalità

“Solidarietà all’amico e deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro e ai suoi collaboratori per l’indegna intimidazione subita questa sera a Reggio Calabria.

Quanto accaduto è gravissimo e ripugnante.

La nostra è una Regione di persone perbene, che schifa la ‘ndrangheta, la mafia e la criminalità organizzata, e che vuole isolare i violenti e le mele marce.

La giunta regionale condanna fermamente questo episodio e chiede agli inquirenti di fare piena luce.

Che questi malviventi vengano individuati e assicurati al più presto alla giustizia”.

SOLIDARIETA’ DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE FILIPPO MANCUSO ALL’ON. FRANCESCO CANNIZZARO

“L’on. Francesco Cannizzaro ha l’energia e una forte passione politica che gli consentono di non farsi condizionare dalla vile intimidazione subita. Solidarietà a lui e ai suoi collaboratori, ma considerata la gravità dell’accaduto, che si verifica a campagna elettorale appena avviata e può incidere sulla serenità del dibattito politico, è auspicabile che sia fatta rapidamente piena luce e i responsabili consegnati alla giustizia.

La Calabria perbene ripudia ogni tentativo di sopraffazione criminale contro cui oppone la ferma intenzione di prendere nettamente le distanze, continuando ad ampliare gli spazi della legalità”.

On. Domenico Furgiuele

Quanto gli è accaduto è gravissimo, ma sono anche convinto che la reazione civile e istituzionale sarà fortissima.

Quanto è accaduto a Reggio Calabria, in piena campagna elettorale, è sconvolgente e allarmante al tempo stesso.

I proiettili sparati contro la segreteria del collega deputato, nonché amico, Francesco Cannizzaro, dimostrano che bisogna alzare la tensione contro il crimine mafioso, il quale evidentemente non gradisce l’impegno politico a stretto contatto con il territorio di personalità politiche dall’agire specchiato come lo stesso Cannizzaro.

Convinto che gli inquirenti sapranno fare piena luce sul grave episodio avvenuto, auspico che forze politiche sappiano ritrovare la necessaria forza per unirsi e alzare un muro contro gli assalti alla democrazia di una criminalità mafiosa interessata mai come ora ad ingerirsi nelle scelte politiche per condizionare il futuro della Calabria e dei calabresi, legato a doppio filo alle ingenti risorse comunitarie che dovranno contribuire all’ agognato sviluppo della nostra terra.

A Francesco Cannizzaro l’affetto più vivo e l’invito a non perdersi d’animo .

Intimidazione Cannizzaro, Tavernise (M5S): “Gesto gravissimo. Spero in un intervento repentino dell’autorità giudiziaria”

REGGIO CALABRIA, 23 AGO. – E’ gravissimo il gesto che ha visto coinvolto nel corso di una riunione, nella serata di martedì 23 agosto a pochi passi dalla sede del Consiglio regionale della Calabria, il deputato Francesco Cannizzaro. Un tentativo di intimidazione che spero veda un repentino intervento dell’autorità giudiziaria perché vengano presto assicurati alla giustizia gli autori dell’insano gesto. Al deputato Cannizzaro va la mia solidarietà. Chi attenta ad un rappresentante istituzionale attenta tutte le istituzioni. Quanto accaduto ci conferma che la lotta alla criminalità organizzata deve essere serrata e intransigente.

Elezioni: Siracusano (FI), solidarietà a Cannizzaro, nostra comunità non si farà intimidire

“Sincera solidarietà all’amico e collega Francesco Cannizzaro e ai suoi più stretti collaboratori, vittime di un vile attentato questa sera a Reggio Calabria.

Sono certa che la squadra di Forza Italia non si farà in alcun modo intimidire da gesti criminali e indecenti come quello di oggi.

La nostra comunità andrà avanti con determinazione, senza piegarsi né indietreggiare. I mafiosi, non trovo altro termine per definire gli autori di questa azione, vanno individuati, isolati, e neutralizzati”.

La solidarietà di Giuseppe Gelardi

Quanto accaduto ieri sera presso la sede del comitato elettorale dell’onorevole Francesco Cannizzaro è fatto di una gravità inaudita. Non permetteremo a nessuno di inquinare il libero svolgimento delle elezioni democratiche nel nostro Parlamento. Conoscendo personalmente l’onorevole Cannizzaro so che andrà avanti con la determinazione e la forza che lo contraddistinguono. La Commissione consiliare contro il fenomeno della ‘ndrangheta della corruzione e dell’illegalità diffusa che mi onoro di presiedere, ma tutti i cittadini calabresi onesti in generale, indipendentemente dalle proprie posizioni politiche, sono in questo momento solidali con lui.

Saccomanno (Lega), ferma condanna per l’attentato e solidarietà all’On. Cannizzaro.

La grave intimidazione in danno della segreteria dell’On. Francesco Cannizzaro di Forza Italia è un atto vile che deve ed è duramente condannato. I tre colpi di pistola calibro 38 indirizzati alla vetrata della segreteria nel mentre era in corso una riunione politica è una condotta intollerabile e dimostra come in Calabria sia molto difficile portare avanti una attività indirizzata al bene comune. La Lega è accanto all’On. Cannizzaro e chiede alle Forze dell’Ordine di voler espletare tutte le indagini e accertamenti possibili per cercare di trovare i responsabili e dare tranquillità a chi svolge un compito che dovrebbe essere esente da tali inverosimili aggressioni.

CASTORINA : ATTENTATI IN CALABRIA SIANO DI ATTENZIONE NAZIONALE,VICINANZA E PREOCCUPAZIONE PER QUANTO ACCADUTO AL PARLAMENTARE CANNIZZARO

“Simcera solidarietà ma anche reale preoccupazione per quanto accaduto al parlamentare Francesco Cannizzaro vittima di un vile ed indegno attentato presso la sua segreteria politica” queste le dichiarazioni dell’Avv. Antonino Castorina Consigliere Comunale del Gruppo Pd a Palazzo San Giorgio che afferma : “Prendere di mira in maniera violenta le sedi della vita democratica della nostra comunità quali possono essere le sedi di un partito o la segreteria politica di un candidato, al netto del colore politico, è un messaggio violento ed idegno che deve vedere tutta la politica, all’unisono solidale”.

Troppo spesso, conclude Castorina, gli amministratori ed i rappresentanti del nostro territorio sono vittima di attentati ed atti intimidatori.

Sarà importante,dichiara Castorina, che il prossimo parlamento, sul fenomeno degli attentati ai danni di amministratori in Calabria faccia un punto non solo nella Commissione Antimafia ma anche a livello di Governo nazionale.

Gli uomini e le donne chiamate a ruoli di responsabilità e di direzione politica sul territorio calabrese non devono essere lasciati soli ma, al contrario, sentire al loro fianco la presenza quotidiana dello Stato e delle istituzioni democratiche.