Il Presidente insieme al Direttivo del Movimento NOUS PER REGGIO ESPRIME PIENA SOLIDARIETÀ, alla giornalista DOTT.SSA Emilia Paola Ines Condarelli. Siamo UNITI NELLA NOSTRA PIÙ ALTA INDIGNAZIONE di fronte a questo SCONCERTANTE EPISODIO, caratterizzato da un inspiegabile atto di MANCANZA DI RISPETTO, sia a livello PERSONALE che ISTITUZIONALE. È INACCETTABILE che un alto esponente della Giunta Comunale si sia rivolto con un atteggiamento IMPROVVIDO, ai limiti del GALATEO, mostrando una condotta quasi PREPOTENTE e del tutto INADEGUATA al prestigioso ruolo che riveste.

È FONDAMENTALE RICONOSCERE che la giornalista stava semplicemente esercitando le sue FUNZIONI professionali con dedizione e serietà. Questo episodio mette in luce una verità ineludibile: chi ambisce a ricoprire un delicato ruolo di pubblico amministratore NON PUÒ trascurare il fatto che la RES PUBBLICA non deve essere confusa con la RES PRIVATA. È CRUCIALE SOTTOLINEARE che, in questo caso, la STAMPA NON È SUDDITA; essa svolge un INDISPENSABILE compito di “CONTROLLO SOCIALE E COLLETTIVO” sull’attività amministrativa, garantendo trasparenza e responsabilità.

CARA GIUNTA e CARA FINTA OPPOSIZIONE, RICORDATE CHE IL POPOLO È IL VOSTRO MANDANTE, e non dimenticate mai questo fondamentale principio; NOI DI NOUS PER REGGIO LO RICORDEREMO SICURAMENTE, STATENE PUR CERTI!

Il Presidente

Avv. Antonio Vacalebre

La Strada

Condividiamo le osservazioni dell’ Ordine dei giornalisti in merito alla vicenda avvenuta venerdì scorso nel corso di una conferenza stampa a Palazzo San Giorgio.

Chiunque ricopra funzioni pubbliche, tanto più in un ruolo istituzionale, dovrebbe avere un comportamento sempre improntato al rispetto degli interlocutori e al decoro delle espressioni utilizzate.

Il rispetto della stampa e del ruolo dei giornalisti e delle giornaliste contempla il dovere di accogliere le osservazioni e le domande rispondendo nel merito e non con i toni cui abbiamo assistito venerdì.

La solidarietà del movimento e del consigliere Saverio Pazzano alla giornalista Emilia Condarelli, professionista stimata.