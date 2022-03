I trader professionisti sanno quanto sia importante fare investimenti affidandosi al giusto partner. A uno sguardo meno attento, l’impressione è che il mondo del trading online ruoti esclusivamente attorno alla scelta degli asset. D’altronde lo scopo principale di un investitore è proprio questo: aumentare il proprio capitale attraverso la compravendita dei diversi beni disponibili all’interno di Borse e Mercati. Ogni giorno dunque un trader deve essere capace di comprare, vendere e scambiare asset a un prezzo conveniente. Ciò vuol dire, volendo semplificare, comprare a un prezzo sufficientemente basso e poi rivendere a un prezzo sufficientemente alto, in modo tale da ottenere un guadagno.

Detto questo, esiste almeno un altro aspetto che è semplicemente fondamentale quando si parla di trading. Un aspetto che, tra l’altro, arriva addirittura prima rispetto alla scelta degli asset su cui investire. Il riferimento è alla scelta del broker online: quel sito che svolge un ruolo di intermediario e che, previa iscrizione, permette al trader di accedere a un numero selezionato di strumenti finanziari.

La scelta di un broker adatto alle proprie esigenze incide significativamente sul successo delle operazioni che verranno svolte in seguito. Ecco perché è importante affidarsi esclusivamente ad intermediari sicuri e certificati. A questo proposito, il portale Startborsa.com ha messo a disposizione una lista dei siti per fare trading online migliori del momento, così da indirizzare l’utente nella scelta di quello più adatto alle proprie necessità.

A che cosa serve un broker

Per scegliere il giusto broker è innanzitutto necessario capire quali siano i criteri da seguire. Si è già visto come i siti di trading svolgano un ruolo da intermediario finanziario tutto sommato simile a quello dei broker in carne e ossa del passato: anche i “vecchi” professionisti del mercato infatti proponevano quotidianamente investimenti mirati al proprio parco clienti. Allo stesso modo i broker online odierno sono caratterizzati dalla propria personalissima offerta di asset e/o di mercati. Questo però è soltanto uno degli aspetti da tenere in considerazione quando si deve scegliere il proprio partner di investimento.

Al giorno d’oggi infatti i broker si distinguono l’uno dall’altro anche in base alle differenti condizioni d’uso: alcuni richiedono delle commissioni sulle operazioni ed altri no; alcuni richiedono un deposito minimo per iniziare a fare trading ed altri no. Lo stesso discorso vale per le modalità operative, che spesso cambiano di broker in broker: ci sono quelli che permettono di operare in “Conto Demo”, così come ci sono quelli che invece puntano forte sul trading automatico.

I broker più gettonati del momento

Arrivati a questo punto, non resta che scoprire quali siano alcuni dei broker più gettonati del momento. Il primo è sicuramente eToro, che, ad oggi, è semplicemente la più grande community finanziaria di tutto il mondo con un totale di oltre 20 milioni di utenti distribuiti in più di 140 paesi del mondo. EToro è un broker che propone una particolare forma di “social trading”: gli utenti infatti, oltre a fare investimenti, possono comunicare tra loro, scambiandosi pareri, opinioni e consigli. Ma non solo: un utente eToro può osservare da vicino tutte le operazioni dei suoi colleghi e può addirittura copiarle automaticamente sul suo profilo attraverso una modalità operativa di nome “Copy Trading”.

Un altro broker da tenere sottocchio è sicuramente Capital.com: un sito di trading che offre tantissime proposte senza commissioni e che, tra l’altro, permette di investire lasciando un deposito minimo da poche decine di euro. Inoltre Capital.com è il posto perfetto per iniziare a fare pratica nel mondo degli strumenti finanziari: il portale infatti è caratterizzato da diversi contenuti formativi del tutto gratuiti.