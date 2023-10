Piantedosi “Livelli sicurezza già alti, i cittadini stiano tranquilli”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo protocolli consolidati, tutti i luoghi di aggregazione sono di particolare attenzione. Abbiamo protocolli che offrono sufficienti e ragionevoli garanzie”. Così Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, a margine del 4° raduno della Fiamme Oro, in merito alla sicurezza negli stadi e dopo quanto accaduto a Bruxelles prima di Belgio-Svezia. “Schengen? Abbiamo affrontato il tema in Lussemburgo, lo abbiamo spiegato in quella circostanza. L’Italia non è l’unica ad aver adottato questi provvedimenti, siamo in 9 ad averlo fatto. E’ una misura temporanea di carattere straordinario, la adotteremo con caratteristiche di proporzionalità che richiede, lo facciamo di comune accordo con gli amici sloveni e quelli croati. L’Italia deve stare tranquilla, è una situazione di grande attenzione ma i cittadini devono stare tranquilli. Livelli di sicurezza sono già molto alti, ci sentiamo di dire ai cittadini di stare tranquilli”, conclude Piantedosi.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).