Piantedosi “Lampedusa merita il Nobel per l’accoglienza dei migranti”

PALERMO (ITALPRESS) – “Lampedusa meriterebbe il premio Nobel per la pace, perchè nell’ultimo mese e mezzo ha accolto 25mila persone che sono passate non senza difficoltà dal Mediterraneo. La distribuzione è avvenuta in tempi ragionevoli, ma i numeri da giugno a ora sono indicativi della portata del fenomeno e del lavoro importante che sta facendo il governo”. Ad affermarlo è il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a margine della sottoscrizione di un accordo tra Regione Sicilia e Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati presso la Prefettura di Palermo.“I numeri dei trasferimenti veloci da Lampedusa ad altri territori sono significativi: tutti stiamo soffrendo per la quantità importante di arrivi, agevolati sicuramente dalla condizione estiva del bel tempo, ma confidiamo di venirne a capo quanto prima attraverso iniziative che possano bloccare le partenze. Gestiamo un problema davvero complicato ma almeno abbiamo il supporto dei territori, con i quali stiamo rafforzando tutta la rete d’accoglienza – continua il numero uno del Viminale, – L’obiettivo rimane quello di bloccare i flussi irregolari per portare benefici alla stessa rete di accoglienza”.

– foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).