Continua l’impegno del Lions Club Polistena Brutium nel colossale e globale impegno per salvare il nostro Pianeta e, nell’ambito della campagna Tre alberi per salvare il pianeta, dà seguito all’impegno preso lo scorso anno con Ettore Tigani, Sindaco del Comune di Terranova Sappo Minulio per il programma “Un albero per ogni nato”.

Dedicati ai due bimbi nati nel 2023, il 9 novembre sono stati piantumati nelle aree pubbliche della cittadina, con la benedizione del Parroco Padre Pasquale Carnovale, due alberi simbolo di vita, pace e amore.

Presenti al service il Presidente del Club Polistena Brutium Luigi Carbone, i soci, le famiglie dei due bambini e la comunità.