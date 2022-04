Entra nel vivo il Piano di riammodernamento complessivo del manto stradale che il Comune ha potuto programmare grazie ai “Patti per il Sud”, il piano di finanziamenti straordinario che la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha sottoscritto con il Governo per rilanciare i settori delle infrastrutture, dell’ambiente, dello sviluppo economico e produttivo, del turismo e della cultura, della sicurezza e della cultura della legalità.

L’assessore ai Lavori pubblici, Rocco Albanese, attraverso un comunicato stampa, analizza l’evolversi della situazione dopo i lavori che hanno interessato via Missori e via Barlaam: «Dall’intuizione delle giunte del sindaco Giuseppe Falcomatà e dell’allora assessore Giovanni Muraca, il settore ha potuto dare seguito all’apertura di cantieri fondamentali per la normale circolazione del traffico viario».

«In sinergia con il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, quindi – ha affermato – si è dato seguito al Programma previsto dal decreto 25/20 che ci ha consentito di dividere in tre macro lotti “Nord-Centro-Sud”, ognuno da circa 900 mila euro, l’asse viario cittadino. Da qui, successivamente ad un accordo quadro con la società “Castore”, sono stati stralciati circa 450 mila euro per la sola copertura delle buche i cui interventi proseguono, anche con la collaborazione del consigliere delegato Mario Cardia».

«Adesso – ha aggiunto Albanese – siamo nella fase in cui, materialmente, i cantieri prendono vita, ridando dignità, decoro e sicurezza ad intere porzioni stradali. Dopo via Missori e via Barlaam, dunque, i mezzi e gli operai si sposteranno sulle vie Cantaffio e Itria riammodernando, completamente, l’intero manto stradale per quanto riguarda la zona “Reggio centro” che, via via, vedrà il rifacimento totale di altre ed importante arterie».

«Per quanto riguarda l’area “Reggio nord” – ha spiegato l’assessore – i lavori inizieranno da via Gullina di Archi per poi interessare ogni parte del comprensorio. A “Reggio sud”, invece, si partirà da viale Padova seguendo un programma che verrà, di volta in volta, aggiornato. Intanto, sono iniziate anche le operazioni di sostituzione del basolato danneggiato sul Corso Garibaldi seguite dal funzionario, responsabile del procedimento, Mimmo Romeo».

«Si tratta di interventi radicali – ha continuato il delegato ai Lavori pubblici – possibili da realizzare grazie all’intuizione avuta, all’epoca, dal sindaco Giuseppe Falcomatà che ha recuperato somme importantissime attraverso i “Patti per il sud” che, in una fase successiva, garantiranno coperture, attraverso il decreto 22/21, per ulteriori massicci interventi sulle strade da circa 2,1 milioni di euro da ripartire sempre nei tre diversi lotti “Nord-Centro-Sud”».

«Proseguiamo, dunque, – ha ribadito – sulla scia tracciata dall’amministrazione comunale all’atto del suo insediamento, ringraziando, per il prezioso supporto, il dirigente di settore della Città Metropolitana, Pietro Foti, il dirigente del Comune, Demetrio Beatino, ed i funzionari dell’Ente, nonché responsabili del procedimento, Eleonora Megale e Claudio Brandi».

Esula dai “Patti per il Sud”, invece, l’intervento su via Aschenez dove «la società Enel, da metà maggio, sarà impegnata a ripristinare il manto stradale dalla zona adiacente la Caserma dei Carabinieri fino al Castello Aragonese».

«Saranno giorni di inevitabili disagi per cittadini ed automobilisti – ha concluso l’assessore Rocco Albanese – e per questo ce ne scusiamo. Ma le operazioni in questione sono evidentemente indispensabili e porteranno ad un miglioramento sostanziale per la circolazione e ad un beneficio indiscutibile per quanti percorrono, quotidianamente, le vie della nostra magnifica città».