Philip Morris, investimento da 500 mln per la filiera del tabacco

ROMA (ITALPRESS) – Philip Morris Italia investirà fino a 500 milioni di euro in cinque anni (2023-2027) per la filiera agricola del tabacco in Italia, impegnandosi ad acquistare ogni anno fino a 21.000 tonnellate di tabacco greggio. L’accordo tra Philip Morris e il ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è stato siglato questa mattina al Masaf. “Oggi è una giornata importante per la filiera agricola del tabacco in Italia – ha detto Marco Hannappel, presidente dell’area Europa sud-occidentale di Philip Morris International -. Philip Morris Italia e il ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sottoscrivono un nuovo accordo – il quarto rinnovo pluriennale, in continuità con gli accordi sottoscritti dall’Azienda da oltre un decennio – rinnovando l’impegno per la competitività, la trasformazione e la sostenibilità della filiera tabacchicola italiana”.“L’accordo rappresenta una componente essenziale degli investimenti strategici di Philip Morris Italia per la creazione e il rafforzamento di una filiera integrata del Made in Italy focalizzata sui prodotti del tabacco senza combustione – ha aggiunto – che a livello nazionale conta 38.000 persone: si tratta di una filiera ‘end to end’ che parte dall’agricoltura 4.0 e coinvolge la manifattura d’eccellenza collegata ai prodotti innovativi senza combustione, la ricerca e sviluppo, la formazione e i servizi avanzati al consumatore, rappresentando un modello unico a livello internazionale”.“In agricoltura è fondamentale programmare le attività in modo ancora più ampio – il commento del sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Patrizio Giacomo La Pietra -. Oggi programmare in agricoltura significa fare investimenti, innovare. Il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste è al fianco delle nostre aziende produttrici e dell’intera filiera in questo processo di innovazione e sostenibilità”.

