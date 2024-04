Sabato 27 aprile presso la stazione ferroviaria di Taurianova si è svolto il sit-in promosso da Philene, il Comitato Pro Taurensi e la Pro-Loco Taurianova nel cuore per sottolineare la necessità di una Metropolitana di superficie per la Piana di Gioia Tauro.

I tre movimenti e gli interessati si sono riuniti presso la stazione ferroviaria di Taurianova, con striscioni ed il progetto della Metropolitana di Superficie ben in vista. Gli interventi si sono concentrati sul come la Piana ed i suoi cittadini abbiano diritto ad una mobilità moderna, efficace ed ecosostenibile. La soppressione del trasporto su rotaia in favore di quello su gomma è stata una scelta poco lungimirante e non curante di come nel resto del mondo la tendenza sia opposta.

“Se un giovane senza patente volesse recarsi in un paese vicino per incontrare i propri compagni o per recarsi alla biblioteca cittadina , deve per forza essere accompagnato dai genitori? Un pendolare per spostarsi per lavoro deve sobbarcarsi delle spese di utilizzo di un’auto, alla faccia del limitare l’inquinamento?

Ci chiediamo come buona parte della classe politica del territorio abbia potuto ignorare dal 2011 tutti questi aspetti, come si fa a non interessarsi ad una così importante esigenza dei cittadini?”. Queste le parole di Carmelo Milicia, presidente dell’associazione Philene. Arcangelo Ligato, in rappresentanza del Comitato Pro-Taurensi, ha esposto in maniera approfondita il progetto della Metropolitana di Superficie, soffermandosi sull’aggiunta di nuove fermate strategiche e sui vantaggi economici, sociali e di coesione territoriale.

Rocco Romanelli, in rappresentanza della Pro-Loco Taurianova nel cuore, ha sottolineato la condivisione di questa battaglia, illustrando il lavoro di recupero della stazione di Taurianova, concessa loro in gestione, attraverso la riqualificazione dell’immobile, che potrà rappresentare un luogo di aggregazione ed impegno sociale per la cittadinanza.

Questa giornata è solo un primo tassello di un percorso lungo ma che richiede impegno, costanza ed attenzione su un tema decisivo per il nostro territorio. Il diritto alla mobilità deve essere garantito.

Questa non è una battaglia politica, ma di civiltà!