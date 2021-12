Esprimo la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio, perpetrato con l’impiego di un ordigno esplosivo, rinvenuto presso una delle più centrali aree della città. Appare indispensabile, nella prospettiva del mantenimento e del rafforzamento degli assetti sociali e istituzionali – nonché per contribuire a rendere più incisiva l’azione culturale di contrasto – incoraggiare il linguaggio della condivisione e della solidarietà. Per tutto ciò risulta nondimeno importante – a fronte di ogni generico auspicio – respingere immediatamente ogni tentativo di diffondere insicurezza e frammentazione, affermando il grado di coesione comunitaria e il valore della convivenza civile come forme imprescindibili di corresponsabilità. Il valore aggiunto dentro questo clima scaturisce, d’altra parte, dalla partecipazione critica della società civile, chiamata a raccogliere e a fronteggiare l’ennesima e umiliante sfida, con una risposta che non può non rivelarsi audace e collettivamente indignata. Notevole, in questa precisa direzione di senso, è lo sforzo che può essere ulteriormente profuso anche dall’impegno politico e dall’associazionismo.