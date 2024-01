PERICOLO INCOMBENTE A GIOIA TAURO: UNA VORAGINE IGNORATA VICINO ALLE SCUOLE DA OLTRE 2 MESI



Una voragine si apre minacciosa sulla pavimentazione stradale di un’arteria cittadina importante qual è l’incrocio tra Via XXV Luglio e Via Sardegna, a soli 100 metri di distanza da una scuola elementare, da una scuola media e dall’ufficio postale centrale, creando una situazione di potenziale pericolo per studenti, famiglie e residenti. Nonostante le ripetute segnalazioni, la voragine rimane a testimonianza di una mancanza di cura e di attenzione delle strade cittadine che mette a rischio la sicurezza dei cittadini più giovani e dei loro genitori. Da oltre due mesi, questa insidia urbana è parte del quotidiano paesaggio senza che le autorità competenti intervengano per una soluzione. Genitori preoccupati testimoniano il rischio quotidiano nel condurre i propri figli a scuola, costretti a navigare tra i pericoli di un marciapiede non sicuro. La situazione solleva questioni urgenti sulla responsabilità dell’amministrazione comunale e sulla manutenzione delle infrastrutture urbane. I cittadini di Gioia Tauro chiedono risposte e azioni concrete per garantire che le strade della città siano sicure per tutti, in particolare per i bambini che vi transitano ogni giorno. Questo caso solleva un allarme non solo sulla manutenzione stradale ma anche sul ruolo e responsabilità delle istituzioni in tema di sicurezza intorno alle scuole pubbliche. L’indifferenza mostrata sino ad ora è inaccettabile. È essenziale che le autorità prendano atto della gravità del problema e agiscano immediatamente per ripristinare la sicurezza. La comunità attende un intervento tempestivo e si spera che questo articolo possa fungere da catalizzatore per un cambiamento rapido e decisivo, prima che l’indifferenza possa tradursi in tragedia.

Renato Bellofiore, già sindaco di Gioia Tauro