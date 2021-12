Di Clemente Corvo

L’ incontro chiarificatore avutosi 15 giorni fa, tra l’Amministrazione Comunale ed i responsabili Enel Sole, ditta che gestisce, anzi dovrebbe gestire adeguatamente l’impianto di illuminazione, ed ancor piú di vigilare costantemente sulla sicurezza per la salvaguardia dell’incolumità fisica all’interno della città di Gioia Tauro, pur se stà riscontrando dei minimi miglioramenti, che tenendo in considerazione le problematiche esistenti e non risorte da svariati anni , sono come si suol dire una fumata negli occhi. Infatti, molti dei pali che sostengono i lampioni dove mancano gli sportelli di protezione relativi ai raccordi elettrici, non sono più chiusi da nastro da imballo o da un semplice supporto di cartone, ma da nastro isolante, mentre altri con supporti in ferro sostenuti da fascette di plastica, certamente un miglioramento c’è stato! La principale piazza di Gioia Tauro, Piazza Duomo, presenta ancora fili scoperti all’interno di un aiuola, che sarebbero dovuti servire per la sicurezza con la relativa protezione di messa a terra. Molte delle Vie della città, rimangono scarsamente illuminate, ed alcune completamente al buio. Gli ingenti pericoli relativi ai lampioni cadenti rimangono inalterati, per non parlare dello squallore relativo alle lampade di diverse tonalità utilizzate e non certamente conformi alle normative vigenti. Ma l’aspetto da tenere in considerazione, tra l’altro molto strano, è quello dovuto alle varie segnalazioni che vengono fatte attraverso il numero verde dell’Enel Sole, che nonostante rimangano costantemente non risolte, nel giorno successivo alle stesse , vengono comunicate sulle email, relative ai propositore delle segnalazioni le avvenute risoluzioni delle problematiche, che invece continuano a sussistere. Speriamo che queste segnalazioni, con relativo mancato intervento non vengono addebitate come spese all’ all’amministrazione, altrimenti sicuramente il debito nei confronti della ditta che gestisce l’impianto di illuminazione nella cittadina della Piana sarebbe certamente fortemente gravoso e senza alcun minima risoluzione .Eppure il contratto tra amministrazione – ditta è fortemente impegnativo, in quanto vengono impiegati diverse centinaia di migliaia di euro. Ma l’amministrazione di Gioia Tauro, come mai sotto tale aspetto è completamente assente? Eppure la pianta organica del comune di Gioia Tauro presenta elettricisti di grandissima qualità professionale, di serietà e di impegno costante, nel voler risolvere le varie problematiche della loro e nostra città, ma perché non ci si dà la possibilità a questa gente di poter avere più spazio libero nel concretizzare e nel risolvere le problematiche relative, che permetterebbero altresì un grandissimo risparmio economico relativo alla spesa pubblica?