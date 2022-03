Incidente stradale, nella tarda serata del 21 marzo, in viale Isonzo, zona sud di Catanzaro. Una la vettura coinvolta, una Fiat Panda che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ribaltandosi sulla sede stradale e finendo nel terrapieno adiacente la carreggiata. A bordo due ragazze di 22 e 28 anni. Grave la prima che era alla guida dell’auto. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro.

Le due giovani, estratte dall’abitacolo sono state affidate al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto in ospedale con due ambulanze. L’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.