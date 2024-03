Perché sono diventato un “Lions”



Di Luigi Longo

Nella mia vita, per le esperienze vissute e per cultura, sono stato sempre dalla parte dei più deboli e della giustizia, anche quando questa collocazione era scomoda e poteva crearmi dei problemi.

Perché per un imprenditore ed editore avere un rigore etico e morale ed essere dalla parte della giustizia in terra di Calabria a volte può creare dei problemi, e non solo da parte della criminalità organizzata.

Il Club Branch Meridianus Iustitia-diritti civili, di recente costituzione, è un punto di riferimento per coloro che credono nella promozione della giustizia nel meridione, nella difesa dei diritti civili e nell’attuazione di soluzioni ambientali tramite il Green Deal. Curato da un Past Governatore distrettuale è costituito, per ora, da sei valenti giovani professionisti (un Avvocato penalista, , un Ingegnere aerospaziale, uno Psicoteraterapeuta dell’età evolutiva, uno Psicoterapeuta, un Avvocato bancario ed il sottoscritto imprenditore, editore e Giornalista).

Credo fermamente, insieme a tutti gli altri soci del mio club, che la tutela dell’ambiente e la lotta per i diritti civili siano pilastri fondamentali della giustizia sociale, e siamo determinati a unire queste cause nel perseguimento di un futuro equo e sostenibile per tutti.

L’iniziativa di creare una rete di Lions Clubs per la riforestazione e il miglioramento del suolo è una dimostrazione tangibile di come questi concetti s’intreccino.

Ritengo che attraverso la collaborazione e l’impegno dei Lions si possano ispirare azioni concrete che promuovano la giustizia, difendano i diritti e preservino il nostro pianeta per le generazioni future. L’esordio della attività del Club Satellite, che opererà via web, è stata una presentazione al Congressso dei Lions del Mediterraneo, tenutosi a Bologna dal 7 al 10 marzo scorso con una relazione, alla presenza dei principali officer internazionali dell’associazione, tra cui la Presidente Dott. Patti Hill, su “Creation of a Network of Lions Clubs for Reforestation and Soil Improvement”.